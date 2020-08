Metallica backstage: Motörhead-Songs live mit Lemmy Kilmister

Metallicas selbstbetitelte Platte ist 29 Jahre nach der Veröffentlichung wieder in den Billboard-Top-200 gelandet.

Dass Metallicas selbstbetiteltes fünftes Album, häufig das „Black Album“ genannt, einen legendären Status nicht nur für die Band hat, ist unbestreitbar. Nun haben Metallica erneut bewiesen, wie erfolgreich die Platte war: Fast 29 Jahre nach der Veröffentlichung ist die LP jetzt wieder in die Billboard-200-Charts eingestiegen. Innerhalb der letzten Woche wurde „The Black Album“ über 6.000 Mal verkauft, wovon ein Drittel tatsächlich Albumkäufe waren. Über 11 Jahre in den Charts Insgesamt 6.409 Mal wurde das Album gekauft – Streaming- und Albumkäufe zusammengerechnet. 2.235 Einheiten davon waren reine Albumkäufe. Derzeit stehen sie auf Platz 200 – immerhin in der bereits 580.…