Ein neues Jahr, eine neue Miley: Während der Auftritte ihres Silvester-Specials kündigte Miley Cyrus ihr neues Credo „New Year, New Miley“ sowie ihre kommende Single „Flowers“ an. Nun verrät die Sängerin auf Twitter, dass ihr kommendes Album „Endless Summer Vacation“ diesen Frühling erscheinen soll, genauer am 10. März. Cyrus teilte auch einen Teaser für die LP, den sie in einer Pressemitteilung als „Liebesbrief an LA“ bezeichnete.

Die ersten Fakten zum neuen Album

Die erste Single aus dem Album soll bereits am 13. Januar erscheinen und heißt „Flowers“

aus dem Album soll bereits am 13. Januar erscheinen und heißt Miley Cyrus‘ achtes Studioalbum enthält Produktionen von Kid Harpoon, Greg Kurstin, Mike WiLL Made-It und Tyler Johnson .

. Es wurde in Los Angeles aufgenommen, der Stadt, die es inspiriert hat.

aufgenommen, der Stadt, die es inspiriert hat. Es entstand nach einer zweijährigen musikalischen Pause , die Miley sich 2021 und 22 genommen hat.

, die Miley sich 2021 und 22 genommen hat. Das Cover-Artwork für „Endless Summer Vacation“ ist fotografiert von Brianna Capozzi und sieht so aus:

Silvesterparty mit Dolly Parton, Sia und Co.

Wie Miley Cyrus während ihrer Silvesterparty andeutete, erscheint ihre erste Single „Flowers“ im Januar. Das Special zeigte Cyrus, die auf besagter Party mit prominenten Gästen wie Dolly Parton, Fletcher, Sia und Paris Hilton auftrat und unter anderem David Bowie mit David Byrne coverte.

Cyrus‘ letzte Studio-LP „Plastic Hearts“ erschien 2020.