Mit dem richtigen Namen kommt man kostenlos ins Legoland!

Ein Familienausflug in den Freizeitpark kann schnell ganz schön teuer werden: An- und Abreise, Verpflegung, Unterkunft und vor allem der Parkeintritt schlagen oft zu Buche wie ein kleiner Kurzurlaub. So kosten beispielsweise die Tickets für einen einzigen Tag im Legoland im britischen Windsor zwischen 50 und knapp 70 Euro pro Person, wodurch bei einer vierköpfigen Familie bereits knapp 300 Euro zusammenkommen können.

Erschwerte Bedingungen

Weiterlesen Fledermausmann auf den Knien: Batman hat sich verlobt! Nach einem ersten ignorierten Heiratsantrag und einem düsteren Geständnis Batmans hat sein Herzblatt im Comic nun doch „Ja“ gesagt. Doch die Betreiber des Legolands haben sich zur Feier des Starts des neuen „Lego Ninjago Movie“ etwas Besonderes überlegt und schenken Fans des Films freien Eintritt in den Vergnügungspark. Allerdings nur unter einer Bedingung – und die lässt sich im Nachhinein der eigenen Geburt leider nur noch schwer ändern. Nur, wer den gleichen Vornamen wie eine der Haupt-Legofiguren aus dem „Ninjago“-Film trägt, darf den Freizeitpark bei freiem Eintritt genießen.

Kai, Jay oder Nya?

Gute Nachrichten also für all diejenigen, die mit dem Namen Lloyd, Cole, Nya, Jay oder Kai gesegnet sind: Vom 13. bis zum 30. Oktober müssen sie lediglich ihre Identität nachweisen, um kostenlos ins Legoland Windsor gelassen zu werden. In Deutschland darf sich also jeder Kai wie ein kleiner Kaiser fühlen und für lau im Legoland abhängen.

Alle Informationen sind auch auf der offiziellen Website des Freizeitparks nachzulesen.

Gemischte Kritiken