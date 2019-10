Motörhead: Phil Campbell veröffentlicht Solo-Single „Straight Up“ feat. Rob Halford

Die Mitglieder der ursprünglichen Besetzung der Band sind die einzigen Motörhead-Musiker, die anerkannt werden könnten. Schlagzeuger Mikkey Dee ist schwer enttäuscht.

Motörhead-Drummer Mikkey Dee ist der Meinung, dass es „absolut falsch“ sei, dass sowohl er als auch Gitarrist Phil „Wizzo“ Campbell bei der Nominierung der Band für die „Rock & Roll Hall of Fame“ nicht anerkannt wurden. Die in Großbritannien gegründete Gruppe gehört zu der Auswahl an Künstlern, die 2020 für die Aufnahme in die Hall of Fame nominiert wurden, darunter Depeche Mode, Kraftwerk und Todd Rundgren. Es ist das erste Mal, dass Motörhead nominiert wurden, doch wenn ihnen der Eintritt gelingt, werden nur die drei frühen Mitglieder der ursprünglichen Besetzung der Band – Ian „Lemmy“ Kilmister, „Fast“ Eddie Clarke (der…