Das letzte Mal, als Taylor Swift ihr Album „Midnights“ veröffentlichte, überraschte sie alle mit einer Drei-Uhr-Edition mit neuen Songs. Doch dieses Mal waren ihr 3 Stunden zu lang, um zu warten. Freitagnacht um zwei Uhr verkündete Swift ohne jede Vorwarnung, dass ihr brandneues (und ausgezeichnetes) „The Tortured Poets Department“ insgeheim ein Doppelalbum ist. Sie hatte 15 weitere Songs parat, insgesamt also 31. (Richtig, 13 rückwärts.) Sie hat wirklich die ganze „Ich liebe dich, das ruiniert mein Leben“-Sache durchgezogen.

Wie die „Midnights 3 A.M.“ ist auch die zweite Hälfte von „Tortured Poets: The Anthology“ akustischer, zarter, mehr Federkiel und viel mehr Aaron Dessner. Wenn Sie „3 A.M.“ dem richtigen „Midnights“ („The Great War“, „Bigger Than The Whole Sky“) vorgezogen haben, werden Sie vielleicht auch die zweite Stunde der „Anthology“ bevorzugen. Sie besteht fast ausschließlich aus gedämpften Klavierballaden, ohne die Synthie-Pop-Produktion von Teil eins, die bis hin zur heimischen Folklore/Evermore-Schönheit reicht. Mehr gequält. Poetischer. „Peter“, „Cassandra“, „The Prophecy“ – das sind einige der kraftvollsten Songs, die Swift und Dessner gemeinsam geschaffen haben.

Taylor hat dem zweiten Teil keinen eigenen Titel gegeben – noch nicht. Aber es hat seine eigene Klangpersönlichkeit. Sogar die Songs von Jack Antonoff klingen irgendwie nach Dessner, so wie die Dessner-Songs auf „Part Two“ irgendwie nach Antonoff klingen. (Eine der Stärken dieses kreativen Trios ist, dass sich die beiden Produzenten nie in die Quere kommen). Dennoch passen beide Seiten der Anthology mit einer mürrischen Schärfe zusammen, die Taylor so noch nie zur Schau gestellt hat. Am nächsten an einer koketten Zeile auf beiden Seiten ist der Moment in „I Hate It Here“, wenn sie singt: „Tell me something awful/Like you’re a poet trapped in the body of a finance guy“.

Die vier Bonustracks (von den physischen Alben) passen fast wie eine Suite zusammen und rahmen den zweiten Teil wie Buchstützen ein. „The Black Dog“, „The Manuscript“, „The Albatross“, „The Bolter“ – das sind klare Klaviergeschichten über verschiedene Arten von verrückten Frauen. Sie alle sind auf der Suche nach Rache, egal ob die Welt sie als romantische Ideale („The Manuscript“), sexuelle Spielzeuge („The Bolter“), Flüche („The Albatros“) oder als Quasi-Stalkerinnen betrachtet, deren Freunde ihr Telefon für die Nacht konfiszieren müssen („The Black Dog“).

„The Prophecy“ ist eine Figur, die uns überall in „Tortured Poets“ begegnet – die Frau, die schon viel zu lange darauf wartet, dass ihre Träume in Erfüllung gehen, bis sie spürt, dass ihre Jugend dahinschwindet. (Wie der makellos gequälte William Butler Yeats sagen würde: „Ein zu langes Opfer kann aus dem Herzen einen Stein machen.“) „A lesser woman would have lost hope“, singt Swift, aber sie ist schon so lange auf ihren Knien und betet um Erlösung, dass sie sich verflucht fühlt. „The Prophecy“ hat die schärfsten Vocals des Albums, eine komprimierte Wut, wenn sie singt: „A greater woman stays cool / But I howl like a wolf at the moon / And I look unstable / Gathering the coven ‚round the sorceress table.“

„The Prophecy“ führt ganz natürlich zu „Cassandra“, dem berühmten homerischen Mythos von der Prophetin, der verfluchten Tochter des Königs von Troja, die die Macht hat, in die Zukunft zu sehen, der aber niemand glauben darf. Swifts Kassandra sitzt in ihrer Gefängniszelle und fragt: „Glaubst du mir jetzt?“, während ein selbstgerechter Mob nach ihrem Blut schreit. Sie knurrt: „Wenn der erste Stein geworfen wird, schreien sie / Auf den Straßen tobt der Aufstand / Wenn es heißt ‚Verbrennt die Schlampe‘, schreien sie / Wenn die Wahrheit herauskommt, ist es still.“

„Chloe or Sam or Sophia or Marcus“ (produziert von Antonoff) fühlt sich wie ein Gegenstück zu „Maroon“ an, nur dass dieses Mal die Romanze auf dem Boden mit dem Schraubverschluss-Rosé der Mitbewohnerin zu einem traurigeren Schicksal führt. Sie ist mit einem Süchtigen zusammen – „Du brauchtest mich, aber du brauchtest die Drogen mehr“ – aber sie kann sich nicht befreien. Sie wird immer noch von der Frage verfolgt, was sie hätte anders machen können, lange nachdem er weitergezogen ist. Sie fragt: „Wenn ich meine Wohnung verkaufe und du ein paar Kinder mit einem Internet-Starlet hast, wird dann deine Erinnerung an diese kastanienbraune Farbe verblassen?“

Aber „Peter“ ist der absolute Knaller. Swift greift auf die Geschichte von Peter Pan, dem verlorenen Jungen, und Wendy zurück, die zu lange darauf gewartet hat, dass er erwachsen wird. Swift hat diesen Peter bereits in „Cardigan“ auf Folklore vorgestellt, als er Wendy verließ und sie mitleidig „versuchte, das Ende zu ändern“, selbst nachdem die Geschichte zu Ende war. Inzwischen hat sie ihn aufgegeben. Swift singt: „Du hast gesagt, du würdest mich holen, aber du warst 25 / Die Haltbarkeit dieser Fantasien ist abgelaufen / Verloren im Kapitel ‚Lost Boys‘ deines Lebens / Verzeih mir Peter, bitte wisse, dass ich es versucht habe.“ Wendy versucht nicht mehr, das Ende zu ändern – aber sie fragt sich, wann sie ihre eigene Geschichte beginnen kann.

Zur Abwechslung ist „So High School“ der „Hits Different“ in diesem Jahrgang und setzt auf unbeschwerten Power-Pop-Gitarren-Jangle. Sie ist in einen neuen Typen verknallt – „Ich trinke, was du denkst, und bin high vom Rauch deiner Witze“ – was für eine Zeile). Es ist eine Reise zurück in ihre Teenagerjahre, wenn sie rummachen, während sie „American Pie“ schauen und seine Kumpels Grand Theft Auto spielen. Doch es ist die Art von Highschool-Szene, in die sie nie hineinpasste. Sie singt: „Wahrheit, Pflicht, Flaschendrehen / Du weißt, wie man ballert, ich kenne Aristoteles“.

Die beiden Hälften von „Tortured Poets“ mögen unterschiedlich klingen. Teil eins hat den böseren Witz, die kleinlicheren Trennungsgerüchte und die witzigeren Nuancen. Aber sie fühlen sich immer noch wie verschiedene Hälften desselben Statements an, die das Gefühl der Enttäuschung nach einer Trennung teilen. Wie viele Menschen mit Mitte 30 fühlen sich Taylors gequälte Dichter in einer Zukunft verloren, die sie nicht kennen, statt in der Zukunft, für die sie in ihren 20ern trainiert haben. In den 2020er Jahren ist das nicht gerade das Problem eines Popstars.

Sicher, es ist ein bisschen unhöflich von Swift, eine weitere Stunde Musik auf die Welt loszulassen, wenn die Leute immer noch von einem Album überwältigt sind, das erst zwei Stunden alt ist. Aber um noch einmal Yeats zu zitieren, mit einer Frage, die einen Großteil von Taylor Swifts Karriere zusammenfassen könnte: „Wann haben die Dichter Sicherheit versprochen?“ In ihrem Fall ist das nie der Fall.

Dieser Artikel wurde von Kristina Baum aus dem Englischen übersetzt. Das Original finden Sie hier.