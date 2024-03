Nach Skandal um Diddy: Missbrauchsvorwürfe gegen 50 Cent

Vor wenigen Tagen haben bewaffnete Spezialkräfte Diddys Villen in Los Angeles und Florida gestürmt: Dem Künstler wird vorgeworfen, Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung betrieben zu haben. Darüber hinaus muss sich Diddy wegen mehrerer Zivilklagen verantworten, da er Partys mit Prostituierten und Minderjährigen veranstaltet haben soll. In einer aktuellen Anklage geht es nun auch um einen Namen, der aufhorchen lässt: Involviert ist auch Daphne Joy, Exfreundin von 50 Cent. Sie sei von Diddy regelmäßig für Sex bezahlt worden – in vielen Bundesstaaten der USA ist Prostitution verboten.

Daphne Joy betont allerdings, dass die Vorwürfe nicht haltbar seien – stattdessen hat sie nun auf Instagram gegen 50 Cent geschossen und behauptet, dass dieser sie sexuell und körperlich missbraucht haben soll. Beide waren zwischen 2010 und 2012 ein Paar und bekamen zusammen den heute elfjährigen Sohn Sire. 2013 war der Musiker wegen häuslicher Gewalt gegenüber Daphne Joy angeklagt und zu drei Jahren auf Bewährung sowie Sozialstunden verurteilt worden. „Lass uns den Fokus auf deine wahren bösen Taten richten. (…) Du bist nicht länger mein Unterdrücker“, so Joy in ihrem Statement auf Social Media.

50 Cent reagiert auf die Vorwürfe

Gegenüber „People“ erklärte 50 Cent: „Die falschen und unbegründeten Anschuldigungen von Daphne Joy sind eindeutig eine Reaktion auf meine Entscheidung, das alleinige Sorgerecht für meinen Sohn zu beantragen.“ Darüber hinaus betonte der Rapper, dass die Entwicklungen im Fall von Diddy ihn „dazu gezwungen“ hätten, „alle notwendigen rechtlichen Schritte zu unternehmen, um meinen Sohn Sire zu schützen“.

Konsequenzen für Diddy

Mindestens 18 Unternehmen haben sich schon von Diddys kürzlich gestarteter E-Commerce-Website, Empower Global – einem Marktplatz für Unternehmen mit PoC als Vorsitzende – distanziert, wie der US-amerikanische ROLLING STONE berichtet hat. Laut „Variety“ hat Hulu eine Reality-Serie über Combs und seine sieben Kinder im Zuge der Klagen gegen den Rapper im Dezember 2023 eingestellt. Die Produktionsfirma Fulwell 73 wollte die Serie mit dem Arbeitstitel „Diddy+7“ angeblich produzieren.