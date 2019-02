Nah am Volk: Paul McCartney schätzt Preis für Whisky-Flasche auf 2 Pfund

"Wir spielten buchstäblich das Nichts an. Vor uns war nur der Himmel. Es war schön". Auf dem Dach des Apple-Gebäudes traten die Beatles ein letztes Mal live auf.

Der 30. Januar 1969 ist ein kalter, grauer, windiger Tag in London. Wer sich da freiwillig auf ein Hochhaus-Dach stellt, kriegt die volle Brise ab. Und doch entschieden sich John Lennon, Paul McCartney, George Harrison und Ringo Starr damals zu einer Aktion, die es seit Jahren nicht gegeben hatte: Die Beatles wollten live auftreten. Als Ort wählten sie praktischerweise das Dach des "Apple"-Gebäudes. Gemeinsam mit dem Organisten Billy Preston ließen die Beatles sich filmen, der Auftritt war für den "Let It Be"-Film gedacht. "Wir hätten natürlich auch in der Sahara auftreten können", sagte Ringo Starr später. „Aber wir mussten halt…