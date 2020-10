Neil Young: Neuen bisher unveröffentlichten Song von 1974 hören!

Dieses seltsame Pandemie-Jahr hat nicht all zu viele tröstliche Nachrichten zu bieten. Immerhin eine davon ist, dass Neil Young entschieden hat, 2020 zu einem seiner produktivsten Jahre zu machen.

Nach dem lange Zeit auf dem Dachboden versteckten „Homegrown“ gibt er in wenigen Tagen den zweiten Teil seiner „Archives“-Reihe frei (erscheint am 20. November). Das Boxset enthält bisher unveröffentlichte Stücke aus den Jahren 1972-1976, also einer Zeit, in der Young im Grunde mit jeder Aufnahme ins Schwarze traf.

Neil Young spielt „Homefires“ regelmäßig live

Zu den 12 „Archives“-Tracks, die bislang noch in keiner Form zu hören waren, gehört auch „Homefires“. Der Song wurde 1974 aufgezeichnet, dem selben Jahr, als Neil Young seinen düsteren Klassiker „On The Beach“ herausbrachte. Nun ist er zum ersten Mal in einer Studioversion zu hören, denn live gehörte er seit eben jenem Entstehungsjahr immer mal wieder zum Konzertprogramm des Sängers.

Young spielte „Homefires“ zum ersten Mal 1974 live, das Lied war auch während seiner Solo-Tournee im Jahr 2018 zu hören. Nun gibt es bereits einen Vorgeschmack: Auf Twitter hat der Musiker einen Teaser-Clip des Songs gepostet, bei dem Young sich selbst auf Gitarre und Mundharmonika begleitet.

Nach nur wenigen Sekunden ist der Trademark-Sound des in Kanada geborenen Songwriters erkennbar. Dazu auch ein typischer Text für diese Schaffensperiode: „I’m not the same man I was a while ago/ I’ve learned some new things/ I hope that it shows.”

Die vollständige Version von „Homefires“ bekommen zunächst nur „Archives“Abonnenten zu hören. Zuletzt erschien auch bereits als Vorbote des Boxsets „Come Along And Say You Will“, das bereits 1972 entstand. Demnächst erscheint auch eine Neuauflage von „Greendale“ und eine Jubiläumsedition von „After The Gold Rush“.