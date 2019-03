Neue „Star Wars“-Reihe der „Game of Thrones“-Macher noch 2019

Foto: Lucasfilm LTD. All rights reserved.

Die beiden Regisseure David Benioff und DB Weiss – berühmt geworden als Showrunner mit „Game of Thrones“– starten den ersten neuen „Star Wars“-Film noch in diesem Jahr. Disney beauftragte die beiden bereits im Februar 2018, eine eigene Reihe der Science-Fiction-Saga zu drehen. Laut „Star Wars Net“ soll es im Herbst 2019 losgehen.

Die Filme, die als eine eigene Serie von mehreren Episoden veröffentlicht werden soll, sind thematisch unabhängig von der Skywalker-Saga und den bisherigen Spin-Offs.

Eine Quelle verriet der Fanpage, dass die neue „Star Wars“-Reihe in der Ära der Alten Republik angesiedelt sein soll. Die Filme sollen laut Disney „den klassischen „Star Wars“-Zeitstrahl aufbrechen und mehr in Richtung des Stils von „Game of Thrones“ gehen.

Kooperation

„Star Wars“ meets „Lord of the Rings“

„Zeitlich spielen die Filme Hunderte von Jahren vor den Skywalkers, es ist also ungefähr so, als würde „Star Wars“ auf „Herr der Ringe“ treffen“, so die Quelle gegenüber „Star Wars Net“.

Benioff und Weiss hatten zuvor gesagt, dass sie den Fokus auf ihre „Star Wars“-Reihe richten würden, sobald die Produktion der letzten Staffel von „Game of Thrones“ abgeschlossen sei. Die achte und finale Staffel der HBO-Fantasie-Serie wird ab 14. April ausgestrahlt.