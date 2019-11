Neuer „Star Wars“-Trailer bestätigt Gerüchte um Ed Sheeran als Stormtrooper

Das wird Sie auch interessieren





Nachdem Ed Sheeran in der siebten Staffel von „Game Of Thrones“ einen kontroversen Cameo-Auftritt als Lannister-Soldat hatte, sieht es so aus, als ob der „A Team“-Star in ein anderes großes Medien-Franchise involviert ist. Ein neuer Teaser für den kommenden „Star Wars: Episode IX – The Rise Of Skywalker“ zeigt in einer kurzen Sequenz den Sänger in Stormtrooper-Rüstung.

„Star Wars: The Rise of Skywalker“ im Trailer:

Der kurze Clip von Sheeran taucht nach etwa 54 Sekunden im Video auf, der Sänger trägt darin einen kompletten Stormtrooper-Anzug, aber ohne Helm. Während er sich lächelnd umdreht suggeriert die Kulisse, dass es sich um Dreharbeiten am Set handelt.

Für Fans, die jede Star-Wars-Entwicklung genau verfolgen ist das nicht gerade neu – Sheerans Cameo wird bereits seit einem Jahr diskutiert.