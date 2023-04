Neues Album „Alles glänzt“ von Feine Sahne Fischfilet kommt – inklusive Release-Party

Feine Sahne Fischfilet veröffentlichen am 12. Mai 2023 ihr neues Album „Alles glänzt“. Um das Erscheinen der Platte zu feiern, lädt die fünfköpfige Band am 13. Mai zur Release-Show in Alt-Tellin, Mecklenburg-Vorpommern ein. Genauer findet die Veranstaltung im seit 1980 leerstehenden Schloss Broock im gleichnamigen Ortsteil der Gemeinde Alt-Tellin statt.

Der Vorverkauf startet am morgigen Mittwoch (19.04.23) um 10 Uhr, hier.

Außerdem planen Feine Sahne Fischfilet dieses Jahr ihre „Komm-mit-aufs-Boot“-Tour. Tickets dafür gibt es z.B. bei Tix for Gigs.

19.05.2023 Wien, Arena Open Air

30.06.2023 Karlsruhe, Kulturbühne

14.07.2023 Dortmund, Westfalenpark

15.07.2023 Dresden, Filmnächte am Elbufer

22.07.2023 Wiesbaden, Kulturpark Schlachthof

29.07.2023 Berlin, Wuhlheide

18.08.2023 Hamburg, Open Air am Großmarkt

25.08.2023 Kaltenberg, Schloss Kaltenberg

26.08.2023 Losheim, Strandbad

Die Punk-Band rund um Sänger Jan „Monchi“ Gorkow spielt dieses Jahr auch zwei Festival-Shows: am 9. Juni auf dem Nova-Rock-Festival in Nickelsdorf, Österreich, sowie auf dem St.-Gallen-Open-Air in der gleichnamigen Stadt im Nordosten der Schweiz am 1. Juli.