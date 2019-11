Foto: Getty Images, Ethan Miller. All rights reserved.

Als sie Ende Oktober plötzlich den kompletten Inhalt ihres Instagram-Kanals gelöscht hatte, fragten sich ihre 13 Millionen Follower: War’s das jetzt? Doch ganz im Gegenteil: Iggy Azalea wollte einen neuen Abschnitt ihrer Karriere einläuten und ein starkes Zeichen setzen.

Weltberühmt war die australische Rapperin mit ihren großen Hits „Fancy“ und „Black Widow“ und dem Debütalbum „The New Classic“ geworden, sie gewann einen MTV Award und wurde vierfach für den Grammy nominiert. Doch es dauerte über vier Jahre, bis im Sommer dieses Jahres der Nachfolger „In My Defense“ erschien. Und nun hat sie mit der EP „Wicked Lips“ gleich ein zweites größeres Werk für 2019 angekündigt. Die Single „Lola“ ist ihr Vorbote: Der Track enthält ein Feature der jungen Sängerin Alice Chater und ist in einem glamourösen Singlecover verpackt.

Divas in Smaragd vor orangenem Hintergrund – viel ist nicht über Azaleas neues Projekt bekannt, allerdings verriet sie neulich, dass sie sich dabei auch auf Mode fokussiere. Nicht nur optisch verspricht sie einen Kontrast zum vorangegangenen Hit-Album „In My Defense“ – auf Twitter kündigte sie die neue Single mit den Worten an: „Ich würde nie etwas von einer früheren Arbeit nehmen, die nicht gut genug war und es dann auf ein neues Album schieben.“

Von der neuen Iggy Azalea kann sich nun jeder beim IMA am Freitag selbst überzeugen: Live und mit Feature-Partnerin Alice Chater.