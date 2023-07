Nicht ausverkauft? Eventim klärt Verwirrung bei Rammstein-Tickets auf

Foto: Redferns, Venla Shalin. All rights reserved.

Die Rammstein-Tour geht weiter – trotz vieler Proteste, zuletzt in München, morgen wohl in Berlin. Diese beziehen sich auf die Vorwürfe missbräuchlichen Verhaltens gegen Sänger Till Lindemann. Man möchte erreichen, dass die Konzerte abgesagt werden. In Berlin wurde dazu sogar eine Petition eingereicht.

Einige Fans, die bereits Karten für die als ausverkauft geltenden Shows hatten, versuchen ihre Tickets nun wohl wegen der Anschuldigungen vermehrt über Eventim-Fansales wieder loszuwerden. Dabei tauchen jedoch auch auf der Eventim-Hauptseite immer wieder Tickets für eigentlich ausverkaufte Konzerte auf –dies passierte bereits im Juni für die Konzerte in München, und nun zuletzt auch für das Konzert am Dienstag (18. Juli) in Berlin. Derzeit sind wohl auch erneut Tickets für die Gigs im polnischen Chorzów zu erhalten. Auf der offiziellen Website der Band gelten diese Stadien allerdings als ausverkauft.

Eventim bestätigte, dass es sich dabei nicht um Resale-Tickets handelt. Tatsächlich seien „produktionstechnische Gründe“ für das plötzliche Auftauchen neuer Karten verantwortlich. Damit ist in der Regel gemeint, dass zusätzliche Kartenkontingente freigeschaufelt wurden, weil mehr Platz als erwartet in einer Location zur Verfügung steht.