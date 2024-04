Rammstein schmeißen neue Tickets auf den Markt

Gute Nachrichten für Rammstein-Fans: Die Band hat am Dienstag (16. April) vermeldet, dass es weitere Tickets für die Konzerte in Dresden geben wird. Dei Truppe um Till Lindemann gastiert am 15., 16. und 18. Mai auf dem Open-Air-Gelände an der Messe (Rinne).

„Due to lifted restrictions, there are additional Tickets for each Show in Dresden available. Tickets are on sale now at rammstein.com/tickets“ – „Aufgrund von aufgehobenen Beschränkungen gibt es zusätzliche Tickets für jede Show in Dresden. Tickets sind ab sofort unter rammstein.com/tickets erhältlich.“

Wir berichteten zuletzt:

„Warnung: Wir sind darauf aufmerksam geworden, dass es auf Instagram zahlreiche Fake-Accounts gibt, die sich als Richard Z. Kruspe ausgeben“, beginnt Rammstein-Gitarrist Richard Kruspe am Montag (25. März) in seinem Statement auf Instagram. In einem schlichten Textpost berichtet Kruspe von betrügerischen Accounts, die vorgeben sollen, er zu sein.

Geld gegen Rammstein-Album

Unter dem Post, der nach zwei Stunden bereits 329 Kommentare zählt, berichten einige Nutzer:innen davon, von besagten Accounts bereits kontaktiert worden zu sein. „Ich wurde von über 20 ‚Richards‘ angeschrieben…“, kommentiert ein Rammstein-Fan. Die Imitatoren sollen Geld von den Fans anfordern, diese würden dafür ein bisher unveröffentlichtes Rammstein-Album erhalten. „Der Fake-Account wollte 300$ von mir“, berichtet eine Instagram-Nutzerin.

Fake-Accounts schwer vom Original zu unterscheiden

Einige Nutzer:innen schildern eine verblüffende Ähnlichkeit der Fake-Accounts mit Kruspes Profil. „Die kopieren deine Posts eins zu eins“, heißt es in einem Kommentar. Die von Kruspe veröffentlichten Beiträge würden innerhalb weniger Minuten auch auf den Fake-Accounts gepostet werden, sodass die Profile identisch aussähen.

Erst vor wenigen Wochen hat der Gitarrist auf Instagram nach den intensiven Diskussionen um Rammstein mit einer kryptischen Botschaft eine Art Neuanfang angekündigt. Am 05. März veröffentlichte Kruspe ein Foto, auf dem er mit seinem Instrument posiert.

Dazu die Zeilen: „Counting down to a brand new start / 1234, I’ll follow my heart“, deutsch: „Der Countdown für einen brandneuen Start / 1234, ich folge meinem Herzen.“ Was genau diese Bildunterschrift zu bedeuten hat und ob der besagte Countdown für seine Band Emigrate oder Rammstein gilt, ist noch unklar. Vermutlich wird Kruspe seine Fans bei Instagram auf dem Laufenden halten – kopiert von den zahlreichen Fake-Accounts.