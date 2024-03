Alles, was vom 09. März bis 16. März 2024 in der Musik- und Filmwelt wichtig war, lesen Sie hier.

Depeche Mode live am 13. Februar 2024 Désirée Pezzetta

01. Depeche Mode

Bei ihrem Konzert in Madrid (Dienstag, 12. März) haben Depeche Mode eine Flamenco-Tänzerin auf ihre Bühne geholt. Belén López tanzte mit der Band ein paar Takte zu „Enjoy The Silence“. Zuvor wurde bereits in den sozialen Medien ein Papier veröffentlicht, das über Videoaufnahmen für einen Konzertfilm der Band informierte. Weiterlesen.