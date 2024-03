Nick Cave & The Bad Seeds kündigen neues Album „Wild God“ an

Nick Cave & The Bad Seeds haben mit „Wild God“ ein neues Album angekündigt. Dieses wird im Spätsommer, am 30. August veröffentlicht werden. Mit dem Titeltrack gibt es bereits die erste Single-Auskopplung der LP zu hören.

Hier „Wild God“ streamen:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Zur Ankündigung heißt es in der Pressemitteilung: „Auf den neuen Tracks von „Wild God“ bewegt sich das Kollektiv zwischen Konvention, Experimenten, Anspannung und Entspannung und nimmt dabei auch Abzweigungen und Umwege in Kauf, die die Bilder und Emotionen in Caves Erzählungen noch verstärken. So gibt es Momente, die an die Vergangenheit der Bad Seeds erinnern, die aber nur flüchtig aufleuchten und eher dazu dienen, den Fortschritt der Band zu untermauern.“

Kompliziert, aber mitreißend

Cave findet: Es sei ein „kompliziertes Album, aber auch mitreißend.“ Weiterhin erklärt er, dass es für die Platte keinen Masterplan gab, aber es immer auch das emotionale Mindset der Musiker widerspiegeln würde. In diesem Fall „scheint es sehr happy zu sein“.

Weiterhin erfährt man via Pressemitteilung: „Produziert von Cave und Warren Ellis und gemischt von David Fridmann, begann der Frontmann Anfang 2023 mit dem Schreiben des Albums. Bei Sessions im Miraval in der französischen Provence und in London brachten die Bad Seeds dann noch eigene Elemente ein, mit zusätzlichen Gastauftritten von Colin Greenwood (Bass) und Luis Almau (Akustikgitarre).“