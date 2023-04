Otis Redding III. im Alter von 59 an Krebs gestorben

Foto: Rick Diamond. All rights reserved.

Otis Redding III. performt auf dem Konzert zum 75. Geburtstag seines Vaters, Otis Redding, in Macon, Georgia am 11. September 2016.

Otis Redding III., Sohn des Soul-Sängers Otis Redding, ist vergangenen Dienstag (18. April) gestorben. Er wurde 59 Jahre alt. „Schweren Herzens bestätigt die Familie von Otis Redding III., dass er seinen Kampf gegen den Krebs gestern Abend verloren hat“, schrieb die Schwester des Verstorbenen, Karla Redding-Andrews, am Mittwoch (19. April) in einem Facebook-Post. Karla Redding-Andrews bat außerdem darum, die Privatsphäre der Familie zu respektieren, während diese den großen Verlust betrauert, heißt es im Post weiter.

Redding III. war – wie sein Vater – zeit seines Lebens Musiker. Gemeinsam mit seinem Bruder Dexter veröffentlichte er unter dem Namen The Reddings sechs Studioalben. Außerdem sang er Songs seines Vaters auf Tour. Auch wenn der Sohn nie so erfolgreich wurde , war die Popularität von Otis Redding nie Grund zur Sorge für ihn gewesen. „Ich mache mir selbst keinen mentalen Druck, um nach Platten-Deals zu betteln“, sagte er in einem Gespräch mit der „New York Times“.