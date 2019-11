Es ist bezeichnend, dass Merrill Beth Nisker ihre Musikkarriere in einer Band mit dem Namen The Shit begann, bei deren Auftritten das Publikum provokativ und mit Anzüglichkeiten angebrüllt wurde. Seit 2000 benutzt Nisker das Pseudonym Peaches, welches sie dem Song „Four Women“ von Nina Simone entlehnt hat.

One-Woman-Mega-Show

Mit ihren Elektropunk-Sexshow-Konzerten trat Peaches schon im Vorprogramm von Marilyn Manson, Rammstein oder Queens of the Stone Age auf. Sie hat Remixe für Daft Punk erstellt, Duette mit Chilly Gonzales, Pink oder Iggy Pop aufgenommen und ihr Song „Fuck The Pain Away“ wurde in den Soundtracks von „Lost in Translation“ oder „Feuchtgebiete“ verwendet. Die Sängerin und Musikproduzentin lebt in Berlin und brachte hier schon die Rock-Oper „Jesus Christ Superstar“ als One-Woman-Show „Peaches Christ Superstar“ auf die Bühne. Dieses Jahr wirkte sie als Co-Regisseurin und Hauptdarstellerin am Staatstheater in Stuttgart an der Inszenierung des satirischen Balletts „Die Sieben Todsünden“ mit.

Außerdem feiert die kanadische Musikerin 2019 ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum. Peaches ist eine LGBTIQ-Ikone der Subkultur – in deren Shows Genitalien eine zentrale Rolle spielen. Auch ihr Auftritt beim IMA verspricht ein großes Spektakel zu werden.

Der International Music Award findet erstmals am 22. November in Berlin statt.