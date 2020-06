Pink Floyd: Nach 5 Jahren gibt es neue Musik von David Gilmour

Foto: Getty Images, Matthew Eisman. All rights reserved.

David Gilmour live im Madison Square Garden New York 2016

Das wird Sie auch interessieren





Darauf haben Pink-Floyd-Fans lange gewartet: Gitarrist David Gilmour veröffentlicht neue Musik – den ersten neuen Song seit fünf Jahren.

Seine Frau Polly Samson arbeitet momentan an einer Audio-Version ihres Romans „A Theatre For Dreamers“, welche am 25. Juni erscheinen wird. Ein Anlass für Gilmour, Musik beizusteuern.

Sommer auf Hydra

Von einem Sommerurlaub auf einer netten, griechischen Insel können die meisten momentan nur träumen. Aber mit Hilfe von Samsons Buch fällt das Tagträumen leichter – das spielt nämlich auf der griechischen Insel Hydra im Jahr 1960. Es beschreibt die „dunstigen, sonnendurchfluteten Tage einer im Ausland lebenden böhmischen Gemeinschaft von Dichtern, Malern und Musikern.“

Das Ganze wird musikalisch untermalt von dem Song „Yes I Have Ghosts“, welchen der 74-Jährige gemeinsam mit Polly Samson geschrieben hat. Das Lied ist inspiriert von einem Charakter aus dem Buch. Gilmour lobt vor allem das „lebhafte und poetische Schreiben“ seiner Frau, welches „zusammen mit ihrer sehr natürlichen Erzählstimme die gemeinsame Arbeit an der Audioversion von ‚A Theatre for Dreamers‘ zu einer fantastischen und erfüllenden Erfahrung machte.“ Auch die gemeinsame Tochter Romany habe mit ihrer Harfe und ihrem Gesang zur Produktion beigetragen.

Solch ein Hörbuch-Format habe viel ungenutztes Potenzial, Gilmour sagt, er sei ganz überrascht, dass nicht schon mehr Musiker auf diese Art mit Autoren zusammengearbeitet haben. „Die beiden Welten scheinen sich nahtlos zu verbinden, und Musik kann wirklich dazu beitragen, Hörbücher auf unerwartete neue Weise zum Leben zu erwecken“, begeistert er sich.