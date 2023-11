P!NK live 2024: Das müsst ihr über die Ticketpreise wissen

P!NK geht mit ihrer „Summer Carnival“-Tour geht 2024 in die nächste Runde und für drei Shows kommt sie dabei nach Deutschland. Zunächst wird sie am 17. Juli in Leipzig aufschlagen, zwei Tage später ist Stuttgart dran und den Abschluss ihrer Deutschlandtour 2024 feiert sie in Mönchengladbach. Wir haben für euch alle Infos zusammengesammelt, die ihr braucht, um für den Verkaufsstart der Tickets am Freitag, den 24. November, bereit zu sein.

P!NK live in Deutschland 2024 – Dates im Überblick:

17.07.2024 – Leipzig, Red Bull Arena

19.07.2024 – Stuttgart, MHPArena

21.07.2024 – Mönchengladbach, Borussia-Park

Für alle drei Deutschland-Termine startet der exklusive Vorverkauf am 24. November um 10 Uhr. Wer 02-Kunde ist, kann bereits 48 Stunden vor Start des offiziellen Vorverkaufs losshoppen – also bereits jetzt . Zum o2-Presale kommt ihr hier. Ab Freitag könnt ihr dann bei Eventim Tickets erwerben. Der allgemeine Ticket-Sale startet dann am Montag, den 27. November.

Preise und Kategorien

Pro Stadt wird es drei Ticket-Kategorien geben: das Standard-Ticket, ein „Official Early Entry Package“ und das „VIP Hot Seat Package“. Details zu den Unterschieden der verschiedenen Kategorien gibt es bisher nicht. Ebenso sind die konkreten Preise noch nicht einzusehen, wir können uns aber an denen der vorangegangenen P!NK-Tour orientieren.

2023 startete eine Karte für die Show im Münchner Olympiastadion in der günstigsten Sitzplatz-Kategorie bei etwa 95 Euro, VIP-Packages fingen bei 386,50 Euro an. Zusätzlich wurden die sogenannten „Lucky Dip“-Tickets für etwa 56 Euro verkauft, bei diesen hat man erst vor Ort erfahren, ob man einen Sitz- oder Stehplatz erhalten hat.

Hier seht ihr die damaligen Standard-Ticket-Kategorien und die dazugehörigen Preise im Überblick:

Kategorie 1 Sitzplatz : 184 Euro pro Person

: 184 Euro pro Person Kategorie 2 Sitzplatz : 149,40 Euro pro Person

: 149,40 Euro pro Person Kategorie 3 Sitzplatz : 113 Euro pro Person

: 113 Euro pro Person Kategorie 4 Stehplatz Tribüne : 95,70 Euro pro Person

: 95,70 Euro pro Person Kategorie 5 Front of Stage : 184 Euro pro Person

: 184 Euro pro Person Kategorie 6 Stehplatz Arena : 113 Euro pro Person

: 113 Euro pro Person Kategorie 10 Top Seat: 284 Euro pro Person

Einschränkung bei der Anzahl der Tickets

Für alle, die planen, mit einer größeren Gruppe bei P!NKs Konzert zu erscheinen, gibt es einen Hinweis des Veranstalters: Die Anzahl der vorab erwerbbaren Tickets ist auf sechs pro Buchung beschränkt. Braucht ihr mehr als sechs Karten und habt eine spezielle Kategorie oder sogar Plätze im Sinn, solltet ihr das bereits bei der Planung beachten.