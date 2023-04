PJ Harvey: „A Child’s Question, August“ kündigt Album „I Inside The Old Year Dying“ an

PJ Harvey hat mit „A Child’s Question, August“ einen Song veröffentlicht und damit einhergehend ihr neues Album „I Inside The Old Year Dying“ angekündigt. Das zehnte Studioalbum der Alternative-Musikerin erscheint am 7. Juli und wurde von ihren langjährigen musikalischen Wegbegleitern John Parish und Flood produziert. Vorab kommt die Auskopplung mit Musikvideo.

Dabei führte Steve Gullick Regie, der sich auch schon für zwei Clips verantwortlich zeigte, die kürzlich das nun bekannt gegebene Album anteaserten und Harvey mit den beiden Produzenten im Studio zeigte. „Das Studio war für Live-Auftritte eingerichtet, und das war alles, was wir gemacht haben“, sagt die Sängerin zu dem Entstehungsprozess. „Ich glaube, das Album handelt von der Suche, der Intensität der ersten Liebe und der Suche nach Bedeutung“, so Harvey weiter. „Nicht, dass es eine Botschaft geben muss, aber das Gefühl, das die Platte bei mir auslöst, ist das der Liebe – es ist von Traurigkeit und Verlust geprägt, aber es ist liebevoll. Ich glaube, das ist es, was es so einladend macht: so offen.“

Empfehlung der Redaktion PJ Harveys Debüt „Dry“: Provokante Verletztlichkeit

Vergangenes Jahr brachte PJ Harvey 59 B-Sides, Demos & Rarities als Compilation heraus. Ein Album der 53-Jährigen erschien letztmals 2016 mit „The Hope Six Demolition Project“. In der Zwischenzeit veröffentlichte sie den Gedichtband „Orlam“, der vom schottischen Dichter Don Paterson editiert wurde und großen Einfluss auf den kommenden Langspieler hat.

„I Inside The Old Year Dying“ – die Tracklist: