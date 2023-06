Placebo in München: Tickets, Anfahrt, Zeitplan, Setlist und Wetter

Foto: Europa Press via Getty Images, Europa Press News. All rights reserved.

Placebo befinden sich mitten in ihrer aktuellen Europa-Tour. Am Sonntag (18. Juni) traten die britischen Alternative-Rocker auf dem Hurricane-Festival auf, am Dienstag (20. Juni) geht es in München in der Musik-Arena des Tollwood Sommerfestivals in München weiter. In diesem Artikel findet ihr alles, was ihr zum Konzert wissen müsst.

Tickets

Es sind noch Tickets für die München-Show von Placebo verfügbar. Diese finden sich auf der Plattform Münchenticket und kosten 73€.

Anfahrt und Parken

Mit dem Auto

Die Veranstalter weisen auf der Website ausdrücklich darauf hin, dass es rund um das Festival keine Parkmöglichkeit gibt. Besucher:innen, die auf das Auto angewiesen sind, werden daher gebeten, auf einem Park&Ride-Parkplatz in der Stadt zu parken und dann mit dem ÖPNV anzureisen. Eine Übersicht über solche Parkplätze in München findet sich auf der Website der Stadt.

Mit dem ÖPNV

Der Stadtbus 144 fährt im 20-Minuten-Takt direkt zum Festivalgelände. Die Veranstalter empfehlen daher die U-Bahn-Linien U2, U3 und U8, die am Scheidplatz halten. Dort kann dann in den Bus 144 umgestiegen werden. Alternativ kann man auch den MetroBus 53 nehmen und bei den Haltestellen Infanteriestraße oder Leonrodplatz aussteigen. Von dort sind es dann circa acht Gehminuten zum Festival. Die StadtBus-Linien 173, 177 und 178 halten an der Haltestelle Petuelring, von der aus ihr circa 15 Gehminuten vom Festival entfernt seid.

Auch mit der Tram kommt ihr ans Ziel: Die Linie 12 fährt zu den Haltestellen Infanteriestraße und Leonrodplatz. Beide sind circa acht Gehminuten vom Festival entfernt. Die Linien 20 und 21 fahren zum Leonrodplatz und zur Haltestelle Olympiapark, die ähnlich weit entfernt sind. Die Tram 27 bringt euch zur Ackermannstraße, von wo aus ihr circa zehn Minuten zum Festival lauft.

Detaillierte Infos zur Anreise findet ihr auf der Website des Tollwood Sommerfestivals.

Zeitplan

Der Anlass für das Konzert beginnt um 18 Uhr. Die Show selbst soll um 19 Uhr starten und um spätestens 22 Uhr ein Ende finden. Support-Acts gibt es keine.

Setlist

Placebo haben keine offizielle Setlist für ihre Tour veröffentlicht. Auf der Plattform „Setlist.fm“ haben User:innen aber alle Songs zusammengetragen, die es auf ihren vorherigen Gigs zu hören gab. Auf dem Hurricane-Festival am 18. Juni waren das die folgenden Tracks:

Forever Chemicals

Beautiful James

Scene of the Crime

Hugz

Happy Birthday in the Sky

Bionic

Surrounded by Spies

Chemtrails

Sad White Reggae

Special Needs

Try Better Next Time

For What It’s Worth

Slave to the Wage

Song to Say Goodbye

The Bitter End

Infra-red

Shout (Tears for Fears Cover)

Fix Yourself

Running Up That Hill (A Deal With God) (Kate Bush Cover)

Das Wetter

In München ist am 20. Juni mit sehr heißem Wetter zu rechnen. Auf bis zu 30 Grad Celsius können die Temperaturen ansteigen. Für den Abend ab 19 Uhr vermeldet der Wetterbericht eine 30-prozentige Wahrscheinlichkeit für ein Gewitter. Gegen Ende des Konzerts um 22 Uhr sind etwa 23 Grad zu erwarten.