Pop Around The Clock auf 3sat ist eine der letzten Bastionen des echten Musikfernsehens. Mehrmals im Jahr zu Feiertagen zeigt der Kultursender am Stück 24 Stunden lang ein Konzert nach dem nächsten. Auch 2017 ist es im Übergang zum neuen Jahr wieder soweit.

In zuweilen gekürzten Fassungen gibt es Live-Veröffentlichungen aus den letzten Monaten und Jahren zu sehen. Zum Teil in Erstausstrahlung im deutschen Fernsehen. In diesem Jahr können sich Zuschauer auf Highlights wie „Jeff Beck and Friends: Live at the Hollywood Bowl", „David Gilmour: Live at Pompeii", „Metallica: Français Pour Une Nuit", „a-ha: MTV Unplugged – Summer Solstice", „Udo Lindenberg: Live – Stärker als die Zeit" und eine Erinnerung an den in diesem Jahr verstorbenen Tom Petty freuen: „In memoriam Tom Petty: Live from Gatorville".

Pop Around The Clock auf 3sat: Alle Konzerte auf einen Blick

6.15 Uhr bis 8.30 Uhr

Carole King: Tapestry – Live

Paul Simon: The Concert in Hyde Park

Michael McDonald: Live on Soundstage

8.30 Uhr bis 11.15 Uhr

Kenny Loggins and Friends: Live on Soundstage

Dixie Chicks: DCX MMXVI World Tour

Jeff Beck and Friends: Live at the Hollywood Bowl

11.15 Uhr bis 14.00 Uhr

David Gilmour: Live at Pompeii

Simple Minds: Acoustic in Concert

Eagles: Hell Freezes Over

14.00 Uhr bis 17.15 Uhr

a-ha: MTV Unplugged – Summer Solstice

Cro: MTV Unplugged

Westernhagen: MTV Unplugged

17.15 Uhr bis 21.45 Uhr

Peter Maffay: MTV Unplugged

The Rolling Stones: Sticky Fingers

Udo Lindenberg: Live – Stärker als die Zeit

21.45 Uhr bis 1.15 Uhr

Metallica: Français Pour Une Nuit

Rammstein: Live from Madison Square Garden

The Bee Gees: One for All

1.15 Uhr bis 5.00 Uhr

Jeff Lynne’s ELO: Wembley or Bust

Eagles: Farewell I Tour – Live from Melbourne

John Mellencamp: Plain Spoken – Live in Chicago

5.00 Uhr

In memoriam Tom Petty: Live from Gatorville

