PRAKTIKUM IN DER REDAKTION DES ROLLING STONE

Am 19. April sitzt die Redaktion für Sie am Computer und diskutiert mit Ihnen. Hier lesen Sie, wie Sie dabei sein können.

Wollten Sie schon immer mal ein Thema für den ROLLING STONE vorschlagen? Oder fragen, warum wir welche Band offenbar nicht leiden können? Über das Heft oder die Website diskutieren, Ihre Meinung sagen oder einfach mal nach Arne Willanders aktueller Lieblingsplatte fragen? Am 19. April haben Sie Gelegenheit dazu: Dann steht Ihnen die ROLLING-STONE-Redaktion (Maik Brüggemeyer, Birgit Fuß, Max Gösche, Sassan Niasseri, Arne Willander, Sebastian Zabel) per Videokonferenz für Austausch, Fragen, Kritik und Anregungen zur Verfügung. Sie müssen sich nur vorab per Mail anmelden und uns den Redakteur/die Redakteurin Ihrer Wahl und die gewünschte Zeit (zwischen 14 und 20 Uhr) mitteilen,…