Am Mittwoch (03. Oktober) gaben U2 ihr erstes Konzert der „Experience + Innocence“-Tour in Hamburg. Sehen Sie hier Fotos, Videos und die Setlist des Abends.

Zuletzt spielten U2 vor 34 Jahren in der Hansestadt, am 03. Oktober 2018 war es dann so weit: Die Iren kehrten nach Hamburg zurück, gaben ihr erstes von zwei Konzerten in der Barclaycard-Arena im Rahmen der „Experience + Innocence“-Tour. Lange wurde spekuliert, ob Bono und Kollegen die eine oder andere Überraschung für das Hamburger Publikum aufbereiten würden, außerdem ist heute Tag der Deutschen Einheit, was der Sänger zu einer politischen Ansprache nutzen könnte. Sehen Sie hier Fotos, Videos und die Setlist des Abends. „I'm ready, I'm ready for the laughing gas …“ U2 live in Hamburg: Instagram https://www.instagram.com/p/Boe9xROhsVp/?tagged=u2 https://www.instagram.com/p/Boe_B4hiw-e/?tagged=u2 https://www.instagram.com/p/BoezQxiBRPX/?tagged=u2…