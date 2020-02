Queen: Hier spielen sie den „nassesten Gig“ ihrer Karriere

Das wird Sie auch interessieren





Queen touren gemeinsam mit Frontmann Adam Lambert momentan um die Welt. Zuletzt waren sie in Australien, wo sie jetzt laut Brian May den „nassesten Gig“ ihrer Karriere spielten. Auf Instagram teilte der Gitarrist ein Video von ihrer Show im Suncorp Stadion in Brisbane, in dem die Band gerade „Crazy Little Thing Called Love“ performt – im strömenden Regen und überdacht.

„Was habe ich über Regen gesagt. Jeeez… das war wahrscheinlich der nasseste Gig, den wir je gespielt haben“, so May auf Instagram. „Alle Wetterberichte – sogar die am gleichen Tag – waren komplett falsch … das ändert natürlich alles, und so wird Ausdauer zu einem großen Teil des Abends. Aber wir waren vorbereitet, zu einem gewissen Grad“. In dem Video sieht man, wie May gerade sein Gitarrensolo spielt, während er mit Roger Taylor und Adam Lambert, bewaffnet mit einem Regenschirm, unter einem kleinen Dach steht.

Viele Fans scheinen sich vor allem auch um Mays geliebte Gitarre zu sorgen, die wohlmöglich von dem Wetter beschädigt werden könnte. „Und ja, ich habe meine originale Red Special heute Abend gespielt – ich würde nie einen Gig ohne sie spielen. Und ja, sie und ich wurden beide nass – und ja – das ist für uns beide nicht gut. Aber – the Show must go on – und das war es wert, wenn ich all die fröhlichen Gesichter gesehen habe“.

Der Gitarrist geriet zuletzt in einen Konflikt mit einem penetranten Kameramann, der Queen in Australien empfing. Von dort aus zieht es die Band demnächst nach London, wo sie zehn Konzerte in der O2-Arena spielen werden.

Brian May auf Instagram: