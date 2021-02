Queen: Roger Taylor ruft zur Corona-Impfung auf

„Ein Moment, den ich mit ins Grab nehmen werde“, sagt der Queen-Gitarrist über den explosiven Einsatz des Sängers von Guns N'Roses bei „Bohemian Rhapsody“.

Guns N'Roses konnten 1992 schon vor dem spektakulären Auftritt beim Tribute-Konzert für Freddie Mercury und „Aids Awareness“ vor Kraft kaum Laufen. Nach der Veröffentlichung ihrer Doppelalben "Use Your Illusion I & II" waren sie vielleicht sogar die größte Band der Welt. Da war es fast klar, dass sie für das historische Abschiedskonzert für den Queen-Sänger, der wenige Monate zuvor an den Folgen seiner AIDS-Erkrankung verstorben war, den roten Teppich ausgerollt bekamen. Axl Rose war einfach überall Vor allem Axl Rose war omnipräsent an dem Abend. Sein Blitz-Auftritt bei „Bohemian Rhapsody“ samt Duett mit Elton John gehört zu den Highlights des…