Queen verwarfen gemeinsamen Song mit Adam Lambert

Brian May hat eine frühe Queen-Konzertaufnahme wiedergefunden. Das berichtete der Musiker gegenüber dem britischen Magazin „Classic Rock.“ Demzufolge soll es sich um eine Aufnahme handeln, dass die Musiker bei einem Gig im Hörsaal des Londoner Imperial College im Jahr 1970 zeigt. May studierte dort damals Physik. Über den besonderen Fund sagte er nun: „Ich wusste nicht einmal, dass ich die Kassette habe.“ Die Aufnahme zeige den ersten richtigen Queen-Auftritt Bislang galt es als allgemeiner Konsens, dass die Musiker von Queen ihren ersten Auftritt am 27. Juni 1970 in der englischen Grafschaft Cornwall hatten. Doch May betonte nun in dem Interview,…