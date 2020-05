Queen: Stream vom legendären Tribut-Konzert für Freddie Mercury

In den letzten Jahren hielt der scheue Bassist Queen hinter den Kulissen zusammen und verschwand nach dem Tod von Freddie Mercury von der Bildfläche.

John Deacon war nicht nur der filigrane, aber stille Bassist bei Queen, der dabei half den Rhythmus zu halten. Er schrieb einige der größten Songs der britischen Band, darunter „Another One Bites The Dust“, „I Want To Break Free“, „You're My Best Friend“, „Spread Your Wings“ und „Back Chat“. Allerdings ist von Deacon in den letzten Jahren nichts zu hören gewesen zum Thema Queen, obwohl die Band nach ihrer Reunion zunächst mit Paul Rodgers und später mit Adam Lambert zurück auf der großen Bühne war, einen Welterfolg mit dem Musical „We Will Rock You“ feierte und mit dem Biopic „Bohemian…