Queens Of The Stone Age feiern Shane MacGowan als Poet in Dublin

Während eines Konzerts der Queens Of The Stone Age in Dublin am Mittwoch (22. November) würdigte Frontmann Josh Homme den kranken Shane MacGowan mit einem seiner bekanntesten Lieder. Bevor er „I Sat by the Ocean“ anstimmte, lobte er den Sänger der The Pogues: „Er ist ein verdammter Poet. Jeder sollte wunderbare Gedanken über Shane MacGowan denken. Wenn wir Dichter nicht mehr da sind, bleibt nur noch ein Haufen Sch***e übrig. Ich glaube, das hat mal ein Dichter gesagt.“

Shane MacGowan aus dem Krankenhaus entlassen

Ende 2022 gab Shane MacGowan bekannt, dass er unter Enzephalitis leidet – einer seltenen Krankheit, die das Gehirn anschwellen lässt. Sie kann lebensbedrohlich sein und muss dringend behandelt werden. Seit Juni 2023 lag der The-Pogues-Sänger stationär im Krankenhaus. Am 22. November verkündete MacGowans Frau Victoria Mary Clarke auf Twitter, dass ihr Mann aus dem Krankenhaus entlassen wurde. „Wir sind allen Ärzten, Krankenschwestern und Mitarbeitern des St. Vincent’s zutiefst und auf ewig dankbar – es ist die beste Einrichtung.“, schreibt sie zu dem Bild, auf dem Shane MacGowan mit Mütze und Schal zu sehen ist, noch im Krankenhaus-Bett liegend.

In Hommes Gedanken bei „The End is Nero“-Tour dabei

Auch Josh Homme hatte 2022 mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, welche gar in Verbindung mit einer Krebserkrankung standen. Diese hat er jedoch überstanden, wie er selbst im Interview mit „ITV-News“ sagt: „Mir geht es gut, ich bin krebsfrei.“

Nach der Neuigkeit über MacGowans Entlassung aus dem Krankenhaus ist er wohl präsent bei der QOTSA-Welt-Tour „The End is Nero“ dabei – Wenn auch nur in Hommes Gedanken.