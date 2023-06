Josh Homme hat Krebs besiegt: Neues Interview enthüllt Details

Foto: Getty Images for The Chris Corne, (C)Kevin Mazur. All rights reserved.

Josh Homme von Queens of the Stone Age hat erstmals enthüllt, dass im Jahr 2022 Krebs bei ihm diagnostiziert wurde. Die Operationen, um das erkrankte Gewebe zu entfernen, seien erfolgreich verlaufen. Der knapp 50-Jährige erhole sich aktuell davon. Das Gespräch, in dem er mehr darüber erzählte, führte er mit dem Magazin „Revolver“. Es war zudem sein erstes ausführliches Interview seit COVID-19, dem Ende seiner Ehe und dem Sorgerechtsstreit um seine drei Kinder.

Josh Homme hat Krebs besiegt

Obwohl die Operation erfolgreich verlaufen sei, habe Homme immer noch gelegentlich mit Schmerzen zu kämpfen. Er erzählte „Revolver“ in dem Interview vom April:

„Ich sage nie, dass es nicht schlimmer werden kann. Das sage ich nie, und ich würde es auch nicht raten. Aber ich sage, dass es besser werden kann. Krebs ist nur die Kirsche auf dem Sahnehäubchen einer interessanten Zeitspanne, verstehen Sie? Ich bin sehr dankbar, dass ich das durchstehen werde, und ich werde auf diese Zeit als etwas zurückblicken, das beschissen war – aber mich besser gemacht hat. Damit kann ich gut leben. Es gibt eine Menge Dinge, die ich tun möchte. Und es gibt eine Menge Leute, mit denen ich das tun möchte.“ Um welche Art Krebs es sich handelt, sagte Homme nicht.

Josh Homme und QOTSA: Neues Album und Europa-Tour

Das neue Album von Queens of the Stone Age erscheint am 16. Juni: Es nennt sich „In Times New Roman …“. Zwei Singles daraus, „Emotion Sickness“ und „Carnavoyeur“‘, geben bereits einen Vorgeschmack auf die neue Platte.

Tourtermine in Europa im November

Anfang des Monats kündigten QOTSA eine Nordamerika- und Europa-Tournee für 2023 mit dem Titel „The End Is Nero“ an, die im August beginnt. Bei den Europaterminen wird er, dem Interview mit „Revolver“ zufolge, sogar seine drei Kinder mitbringen: „Reisen zeigt dir, dass es Magie in der Welt gibt. Ich liebe es, diese Dinge zu entdecken. Und ich möchte das nicht allein tun.“

Die Europatermine:

04 – Amsterdam – Ziggo Dome

05 – Esch-sur-Alzette – Rockhal

07 – Paris – Accor Arena

08 – Frankfurt – Jahrhunderthalle

09 – Berlin – Max-Schmeling-Halle

11 – Düsseldorf – Mitsubishi Electric Halle

12 – Antwerp – Sportpaleis

14 – Manchester – AO Arena

15 – London – The O2

18 – Glasgow – OVO Hydro

19 – Birmingham – Resorts World Arena

20 – Stockton-on-Tees – Globe Theatre

22 – Dublin – 3Arena