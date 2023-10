Rammstein live 2024: Was man zu den Zusatzkonzerten in Gelsenkirchen und Dresden wissen muss

Am heutigen Montag (16. Oktober 2023) haben Rammstein zwei Zusatzkonzerte ihrer Europatournee 2024 bekannt gegeben, für Gelsenkirchen sowie Dresden.

„Aufgrund der hohen Nachfrage im LIFAD-Fanclub-Vorverkauf kann Rammstein jetzt zusätzliche Shows in Dresden & Gelsenkirchen ankündigen: 18.05.2024 Dresden, Rinne, 29.07.2024 Gelsenkirchen, Veltins-Arena Tickets für LIFAD-Mitglieder sind jetzt erhältlich! Der allgemeine Vorverkauf beginnt am Mittwoch, den 18. Oktober um 11:00 MESZ unter https://rammstein.com/tickets“

Hinter „LIFAD“ verbirgt sich „Liebe ist für alle da“ – der Rammstein-Fanclub, der zum Erwerb von Preseale-Tickets ermächtigt. Das lief bislang nicht ganz rund, wie ROLLING STONE berichtete. Viele Fans flogen aus dem System raus oder kamen gar nicht erst in die Vorbestellung rein.

Bei dem Versuch des Kartenerwerbs für die zwei Zusatzshows scheint es nun ruhiger zuzugehen – zumindest klagen die Anhänger der Band diesmal weniger. Die meisten enttäuschten Kommentare drehen sich darum, dass Rammstein zu selten in Polen zu sehen sind – ein Fan merkt an, dass die Berliner für ihr 30. Bandjubiläum ruhig auch in Berlin hätten auftreten können.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Wir berichteten zuletzt:

Am heutigen Montag (16. Oktober 2023) hat der exklusive Vorverkauf für die Rammstein-Europatournee 2024 begonnen – exklusiv für die Fanclub-Mitglieder „Liebe ist für alle da“, abgekürzt LIFAD. Der reguläre Vorverkauf, darunter für vier Auftritte in Deutschland (zweimal Dresden, zweimal Gelsenkirchen) startet erst am Mittwoch (18. Oktober 2023).

Allerdings garantiert eine LIFAD-Mitgliedschaft anscheinend keine automatische Garantie, halbwegs geschmeidig an Tickets zu kommen – dass Mitgliedschaften nicht mit der Garantie einhergehen, an Karten zu kommen, ist klar. Dass man aus Bestellvorgängen fast am Ende noch rausfliegt, ärgert einige Fans zu Recht.

„The exclusive LIFAD pre-sale for the Rammstein Europe Stadium Tour 2024 starts now! Not a LIFAD member? Become one or get ready for the general pre-sale on Wednesday, October 18 at 11:00 CEST at rammstein.com/tickets“, titelte die Band in den sozialen Medien.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„War ab Sekunde 1 dabei und hab keine Feuerzone bekommen….:(“, schreibt ein Fan nun, der Tickets für die vorderen Plätze haben wollte.

„Ich war schon soweit, dass ich 2 Tickets im Warenkorb zur Prüfung hatte und die waren dann nicht mehr verfügbar. Musste zurück zur Terminauswahl. Da fragt der wieder nach meinem LIFAD Code, und schaltet den jetzt nicht mehr frei. Ist doch Kacke wenn man schon einmal drin war“, schreibt ein anderer.

„Habe auf „Aktion freischalten“ mit LIFAD Code geklickt aber passiert nichts“, beschreibt ein weiterer Fan die Probleme beim Kartenkauf.

Einer wird richtig wütend: „Funktioniert schon wieder wie letztes Jahr…beschissen. Feuerzone war gar nicht wählbar und jetzt kommt man endgültig nicht mehr rein. Immer dasselbe mit den Tickets, sucht euch mal einen anderen Ticketversand oder macht es selber.“

Der nächste, eher verzweifelt: „Why my bag has been deleted when I was about to pay?! Please WTF happened?!“.

Anscheinend ist die „Feuerzone“ sehr begehrt: „Feuerzone war nach 7 Sekunden weg aber Stehbereich wird trotzdem gerockt🔥“

Andere Fans haben natürlich Erfolg mit der LIFAD-Methode vermeldet. „Got my FEUERZON ticket, see you in Italy! Can’wait 🔥🖤“

Und wenn nichts mehr hilft, dann eben die Profi-Methode: „Ein Ticket hab ich schon mal natürlich war die FZ wieder ausverkauft wie immer Mittwoch nochmal per eventim versuchen und dann fansale.“