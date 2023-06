Rammstein-Skandal: „Der Rhein“ von Till Lindemann und Joey Kelly erscheint erstmal nicht

Auf Amazon ist das Buch noch gelistet: Am 27. Oktober 2o23 soll Teil drei der „Fluß-Trilogie“ erscheinen, das Buch „Der Rhein“ der zwei Freunde Till Lindemann und Joey Kelly.

Daraus wird aber wohl erstmal nichts. Laut des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels hat der Verlag GeraNova Bruckmann die Zusammenarbeit pausiert, der Bildband ist auf Eis gelegt. Das meldet NDR. Die Entscheidung über die Publikation werde so lange zurückgestellt, bis die Vorwürfe geklärt seien, heißt es im „Börsenblatt“. Man bleibe im engen Dialog mit den Autoren und dem Management. „Wir möchten uns in keiner Weise an Vorverurteilungen beteiligen, haben aber hohen Respekt vor den Frauen, die den Mut gefunden haben, ihre Sicht der Dinge zu schildern und öffentlich zu machen“, sagt Verleger Clemens Schüssler. Gemeint sind die Vorwürfe missbräuchlichen Verhaltens gegenüber dem Rammstein-Sänger. Im Gegensatz zum Verlag Kiepenheuer & Witsch, der sich von Lindemann getrennt hat, ist eine Fortführung der Kooperation also durchaus möglich.

In der Inhaltsbeschreibung heißt es: „Nach Yukon und Amazonas folgt nun Teil 3 der Fluss-Trilogie von Till Lindemann und Joey Kelly: Mythos Rhein. Zwei Männer, zwei Extreme, ein Fluss. Till Lindemann, Sänger von Rammstein, und Joey Kelly, Mitglied der Kelly Family. Was beide vereint, ist ihre Leidenschaft für die Natur. Nach »Yukon« und »Amazonas« erkunden beide nun den Rhein, Deutschlands längsten Fluss und UNESCO-Weltkulturerbe und erzählen im Interview, worin ihre Faszination für den Strom im Herzen Europas liegt. Der Rhein schlängelt sich von den Alpen zur Nordsee durch atemberaubende Landschaften und verbindet mehrere Länder und Kulturen. Historische Städte wie Köln, Mainz oder Basel, schmücken die Ufer des Rheins und erzählen ihre jahrhundertealten Geschichten.“

Bei ihren Flussfahrten scheinen Lindemann und Kelly bereits einige Abenteuer erlebt zu haben. Darunter einen Tierangriff auf die Weichteile des ehemaligen Kelly-Family-Musiker.