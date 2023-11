Rammstein: Till Lindemann will sein „Zunge“-Album auf den Konzerten loswerden

Schafft Till Lindemann mit „Zunge“ ein Nummer-eins-Album in Deutschland? Mit seiner Band Rammstein waren Top-Platzierungen für den 60-Jährigen nie ein Problem, zuletzt erklommen die beiden jüngsten Alben „Zeit“ und „Rammstein“ die Spitzenpositionen der hiesigen Charts.

Am vergangenen Freitag (03. November 2023) veröffentlichte der Berliner Neue-Deutsche-Härte-Sänger sein neues Solowerk „Zunge“ und wird sich sicher einen Erfolg ausmalen – zuvor kündigte sein Label Universal Music jedoch an, seine Alben, als auch die von Rammstein nicht mehr vertreiben noch bewerben zu wollen. Das könnte ihm einen Strich durch die Rechnung machen.

Auf den gängigen Online-Verkaufsplattformen wie Amazon oder JPC ist „Zunge“ als Tonträger nicht erhältlich. Auch auf der weltgrößten (Re-)Sale-Plattform Discogs sucht man vergeblich nach einer CD oder LP des Skandalrockers, dessen aktuelle Single, der Titeltrack des Albums, vieler Orten auf Ablehnung bis Ekel gestoßen ist.

Am morgigen Mittwoch (07. November 2023) beginnt die Solotournee Lindemanns in der ausverkauften Quarterback-Arena in Leipzig. Auf Instagram schreibt er: „Das Album ‚Zunge‘ ist JETZT auf allen Streaming-Plattformen verfügbar. Die CD ist ab dem 10. November auf Tour erhältlich und wird am 17. November über die Onlineshops veröffentlicht. Das Vinyl wird am 1. Dezember veröffentlicht.“ Dazu ein Link, der in den Rammstein-Shop führt. Demnach vertreibt Lindemann die Scheibe in Eigenregie. Darunter auch in einer Deluxe-Edition, mit Vinyl: 2LP Gatefold, 180g, 16-seitiges Booklet und bedruckten Sleeves.

Die Kommentarfunktion unter dem Instagram-Bild ist ausgestellt. Umso mehr Action auf dem Rammstein-Insta-Channel. Der Vorverkauf für die Rammstein-Gigs in Frankfurt und Athen beginnt am heutigen Dienstag (07. November 2023), für Mitglieder des Fabclubs LIFAD: „Zur Erinnerung: Der Vorverkauf für Athen und Frankfurt beginnt für LIFAD-Mitglieder morgen, 7. November um 11:00 Uhr MEZ exklusiv auf eventim.com/rammstein! Der allgemeine Vorverkauf beginnt am Donnerstag, den 9. November um 11:00 Uhr MEZ unter rammstein.com/tickets!“