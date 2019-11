Red Carpet beim INTERNATIONAL MUSIC AWARD: Hier den Livestream sehen

Er arbeitete mit Kanye West, Justin Vernon, Bon Iver und Beyoncé zusammen. Nun ist James Blake ist für sein gemeinsames Werk mit Rosalía „Barefoot In The Park“ nominiert.

Er wolle Klänge erzeugen, die noch niemand vorher gehört habe, hat James Blake mal in einem Interview gesagt. Der 1988 in London geborene Komponist, Sänger und Produzent hat seinen einzigartigen Stil in seiner Jugend sowohl in den Clubs als auch auf dem Klavierhocker entwickelt. Auf seinen bahnbrechenden ersten EPs „The Bells Sketch“, „CMYK“ und „Klavierwerke“ ist in Anlehnungen an Dubstep und 2-step seine Vergangenheit als DJ ebenso zu hören wie seine klassische Ausbildung als Pianist und seine Liebe zu Soul und R&B. James Blake, das Pop-Wunderkind Auf seinem Debütalbum, dem er keinen Titel gab, arbeitete der 23-Jährige dann zwar eher im traditionellen Songformat,…