Wie fühlt es sich an, wenn von der Liebe nichts mehr übrig ist, man aber trotzdem weiterhin von Erinnerungen heimgesucht wird, die den Seelenfrieden stören und die Träume durcheinanderbringen? Davon erzählt die Schwedin Sarah Ass bring, die sich hinter El Perro del Mar verbirgt, in dem berückenden Psychogramm „Between You And Me Nothing“, dessen stille Intensität an die besten Balladen von Olivia Rodrigo und Billie Eilish erinnert.

„Big Anonymous“ versammelt behutsam arrangierten, elektronisch aufgeladenen Kammerpop, hinter dessen Synthesizer-Harmonien sich immer wieder sanfte Tanznummern verbergen, mal ein zögerlicher Bossa nova („Suburban Dreams“), mal ein unheimlich verzerrter Walzer („Kiss Of Death“).