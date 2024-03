Karrierewege von Bands und Solisten außerhalb des kalkulierten Mainstreams erfordern Geduld und Steh vermögen. Das von Bayern-Torwart Oliver Kahn einst formulierte Durchhalte-Diktum „Weiter, weiter, immer weiter!“ ist heutzutage gerade im Indie-Segment gültiger denn je. Mannequin Pussy sind ein Musterbeispiel dafür. Bereits 2019 war das Quartett aus Philadelphia in den USA in diversen Best-of-Listen vertreten. Drei Frauen und ein Afroamerikaner mit Dreads sorgten mit schrillem Punkrock auf ihrem Album „Patience“ für Furore. Geschätzt von Kennern und Fans. Doch ein massiver, internationaler Hype blieb aus.

Lieder der Verzweiflung, Musik zur Zeit

Dieses bereits vierte Album der Band mit dem Provo-Namen ist ein neuer Anlauf. Sängerin und Gitarristin Marisa Dabice bezeichnet die melodiös-kaputte Single „I Don’t Know“ im Stil der Generation Z als „Song über Verliebtheit, Aufregung und spielerische Fantasie, die entstehen kann, wenn man jemanden unerwartet auf einem Festival, auf der Straße oder in der Schlange im Supermarkt trifft“. Sie spricht auch vom Rausch der „Möglichkeit“: Alles kann, manches ist möglich, nichts muss. Auf diese Weise erfinden Colins „Bear“ Regisford (Bass, Gesang), Kaleen Reading (Schlagzeug, Perkussion), Maxine Steen (Gitarre, Synthesizer) und Gitarristin Dabice zwar das Rad des Katharsis-Rock nicht neu. Doch ihre Pop/Punk, Laut/Leise, Krach/MelodieTracks sind überaus jetztzeitig. Lieder der Verzweiflung, Musik zur Zeit.

Produzent John Congleton (siehe auch The Staves links) hält die zehn Tracks zusammen. Er fängt ein, was die Musiker:innen mit Stimme und Instrument auseinanderziehen. Das wilde Privatleben der Bandmitglieder mit Trennungen, wechselnden Lebenssituationen und „Phasen der Selbsteinschätzung“ gibt den Beat vor. Statt einsam Songs zu schreiben, setzt man auf Interaktion und die fiebrige Atmosphäre der West coast. Es sei ihnen darum gegangen, „Einsiedlerqualitäten abzulegen“, so Dabice. Ein gelungener Neustart.