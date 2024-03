Manchmal sind die asozialen Medien doch für was gut. Für jene Nachricht etwa, die Adrian Crowley während des Lockdowns in einer Winternacht in Dublin kurzentschlossen an Marry Waterson schrieb, weil ihn ihr Album „ Death Had Quicker Wings Than Love“ so sehr begeistert hatte. Die aktuelle Führungskraft der englischen Waterson:Carthy-Folk-Dynastie schrieb bald zurück, um sich zu bedanken – und gleich zu fragen, ob er nicht mal mit ihr arbeiten wolle. Er wollte. Und zwar so richtig. Gemeinsam ersonnene Songs. Fließendes Rollenspiel.

„Cuckoo Storm“ ist das schöne Ergebnis in elf Kapiteln. Der Titelsong ist eine wunderbare Miniatur mit Referenzen an geheimnisvolle Transistorradio-Nächte. Doch im Zentrum des Albums stehen zwei Schwergewichte. Für das melodramatische „Lovers In The Waves“ packt Produzent Jim Barr das große Besteck aus. Gleich danach der zumindest musikalische Kontrapunkt: Für „Heavy Wings“ ließ sich Crowley (wie einige Literaten zuvor auch schon) von jener unbekannten Toten inspirieren, die um das Jahr 1900 herum aus der Seine gefischt wurde und als scheinbar selige Totenmaske in der Pariser Boheme posthum zweifelhafte Karriere machte. Der Ire deutet die Geschichte der vermeintlichen „queen of serenity“ als Beispiel falscher Rollenzuschreibung. „I had other plans, but I had heavy wings“, singt Waterson, eine Meisterin des Vocal-Understatements, umspielt von Trompete und Saxofon.

Es gibt natürlich auch lichtere, fast liebliche Momente, etwa „Undear Sphere“ oder „Distant Music“, und zwischendurch mit „ Kicking Up The Dust“ eine lebendige Reminiszenz an die Zeit, als man noch gern per Autostopp (vulgo Trampen) unterwegs war. In „Watching The Starlings“ nimmt Crowley seinen führenden Bariton ganz zurück, derweil Waterson nur Adlibs haucht, bevor das Stück dann im Refrain unerwartet abhebt, bis man glaubt, tatsächlich ein Stück Londoner Himmel über sich zu sehen.