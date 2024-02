Das Power-Alt-Rock-Trio aus Sydney um Sängerin und Gitarristin Hannah Joy besteht seit 2015. Sie gibt auf der Bühne und in ihren Videos buchstäblich den Ton an. Das zweite Album entstand mit Gästen wie Dave Le’aupepe und Produzent Jonathan Gilmore in England. Songs wie „Dramamine“ oder „Bootleg Firecracker“ sind melodisch-dynamische, vom Gesang geprägte Indie-Hymnen. Joy, die mit Bassist Tim Fitz verheiratet ist, gibt sich manchmal kokett mit blonden Zöpfen, live spielt sie gern in überweiten Latzhosen. Ähnlich wie ihre Clips ist auch ihr Sound farbenfroh und lebensbejahend. Sie sind keine Gutelauneband, gehen zum Lachen aber auch nicht in den Keller. Selbst einen Song wie „Terrible News“ interpretieren die Middle Kids optimistisch.

