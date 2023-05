Serie der Woche: „Obsession“

Man hat mit den Jahrzehnten ja einiges gesehen, weshalb soll einen da eine kleine Serie noch ärgern? Leider hat Heinz Rudolf Kunze aber recht, „Noch hab’ ich mich an nichts gewöhnt“, und der britische Vierteiler „Obsession“ ist einfach so unerfreulich. Josephine Harts Geschichte, die 1992 von Louis Malle unter dem Titel „Verhängnis“ verfilmt wurde, war ja damals schon haarsträubend, doch die Hauptdarsteller waren Juliette Binoche und Jeremy Irons, denen ließ man einiges durchgehen.

Nun müht sich Richard Armitage als Chirurg William Farrow ab, uns zu beweisen, dass gegen Leidenschaft einfach nichts zu machen ist – und wer würde ihm widersprechen wollen? Nur: Warum sieht diese Leidenschaft hier so dermaßen billig aus? Als wäre Sex nur in gestohlenen Momenten oder dunklen Gassen aufregend! Charlie Murphy hat als Anna, die eigentlich mit seinem Sohn Jay (Rish Shah) zusammen ist, als sie eine Affäre mit William beginnt, nicht annähernd Binoches Ausstrahlung.

Sie guckt eigentlich immer nur leer durch die Gegend, und das finden die Farrows offensichtlich supersexy. (Vielleicht gefällt ihnen auch, dass es ihr offensichtlich gelingt, innerhalb von einer halben Minute ohne wirkliche Stimulation zum Orgasmus zu kommen.) Das überdramatische Ende bringt dann auch wenig, weil kaum jemand mit diesen armseligen Holzschnittfiguren mitleiden wird. (Netflix)

Mit Malick Bauer, Svenja Jung, Lusie von Finckh

Mit Jennifer Garner, Angourie Rice, Nikolaj Coster-Waldau

Mit Cory Michael Smith, Gillian Jacobs, Corey Stoll

Der ARD-Sechsteiler mit improvisierten Dialogen und toller Besetzung ist schrecklich realistisch, manchmal kippt er ins leicht Groteske.

Vieles wurde an nur 23 Drehtagen improvisiert, das meiste ist tatsächlich sehr lustig. Es gibt ein bisschen zu viel Fäkalhumor und billige Pointen, doch was wirklich schade ist: Dass die Staffel mit einem Würgereiz endet – und zwar bei Folge neun, während in der zehnten dann nur noch ein Making-of gezeigt wird.

Nüchtern-intensive Erzählung von trostlosen Lebensentwürfen, falschen Entscheidungen, von Schuld und Sühne – letztlich ein Drama vom Niedergang der amerikanischen Mittelschicht.