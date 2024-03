Die Freunde des gepflegten Wortspiels stehen für den Easy-Peasy-Alternative-Rock der Nullerjahre. Die Dandy Warhols wurden nicht von allen ernst genommen, waren aber nie weg vom Fenster. Nun präsentieren sie auf ihrem 12. Album eine ansprechende, erwachsene und ausgeklügelte Mischung aus Post-Punk und Garage-Rock, die Iggy Pop und den späten The Damned nähersteht als irgendeiner Spaßkapelle.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Das mit Energie und Sex-Appeal aufgeladene „The Summer Of Hate“ dürfte Kritiker stumm schalten, während Frank Black das an selbige Band angelehnte „Danzig With Myself“ (neuer Kalauer!) adelt. Weitere Gastbeiträge stammen von Slash und Debbie Harry in dem Spoken-Word-Highlight „I Will Never Stop Loving You“.