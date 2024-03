Die Brüder aus dem schottischen East Kilbride kleiden ihren Noise-Pop mit unverhohlen schlichten, dafür aber umso wuchtigeren Hommagen an amerikanische Roots und Rock’n’Roll aus. Man kann das ermüdend finden – oder konsequent. Wie jetzt in „The Eagles And The Beatles“ aus ihrem ersten Album seit 2017. Sind Zeilen wie „I’ve been rolling with the Stones“ oder „I was born Bob Dylan“ peinlich oder in ihrer Dreistigkeit cool?

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Kommt auch ein wenig auf das Alter an, in dem man das singt. William ist 65, Jim 62. Wenn nicht jetzt solche Ehrerbietungen, wann dann? „Chemical Animal“ wiederum überwältigt durch seine Introspektion. „There is something I don’t show/ I filled myself with chemicals/ To hide the dark shit I don’t show.“