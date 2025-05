RFK Jr. macht Errungenschaft im Gesundheitswesen zunichte: Fluorid im Trinkwasser

Unter Missachtung der Empfehlungen von Medizinern führen der Minister für Gesundheit und Soziales (HHS), Robert F. Kennedy Jr., und die Republikaner eine Kampagne gegen eine Maßnahme an, die als eine der größten Errungenschaften im Bereich der öffentlichen Gesundheit gilt. Die Fluoridierung des Trinkwassers.

DeSantis und Kennedy stellen sich gegen jahrzehntelange Empfehlungen der Gesundheitsbehörden

Der Gouverneur von Florida , Ron DeSantis , hat am Donnerstag die Fluoridierung des Trinkwassers verboten, nachdem Utah im März einen ähnlichen Schritt unternommen hatte. Mindestens fünf weitere Bundesstaaten erwägen ähnliche Verbote.

„Ja, Fluorid für die Zähne ist in Ordnung. Aber es dem Trinkwasser beizumischen, ist im Grunde genommen eine Zwangsmedikation der Bevölkerung“, sagte DeSantis. „Die Menschen haben keine Wahl. Man nimmt ihnen diese Möglichkeit.“

Mehrere Bundesstaaten planen ähnliche Verbote

Kennedy erklärte im vergangenen Monat , er werde die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) anweisen, die Empfehlung zur Fluoridierung – also die Zugabe von Fluorid zum Trinkwasser – einzustellen. Obwohl diese nachweislich Karies vorbeugt. Außerdem kündigte er die Einrichtung einer Task Force zur Untersuchung von Fluorid im Trinkwasser an. Am selben Tag erklärte die Environmental Protection Agency (EPA), die den zulässigen Fluoridgehalt im Wasser festlegt, sie prüfe „neue wissenschaftliche Erkenntnisse“ zu den Risiken von Fluorid.

Der HHS-Chef bezeichnete Utah als „Vorreiter bei der Wiederherstellung der Gesundheit Amerikas“, nachdem der Bundesstaat Fluorid aus dem öffentlichen Trinkwasser verbannt hatte.

„Ich bin sehr, sehr stolz darauf, dass dieser Bundesstaat als erster Fluorid verboten hat. Und ich hoffe, dass viele weitere folgen werden“, sagte er.

Wissenschaftliche Bewertung vs. politische Agenda

Kentucky , Louisiana , Massachusetts , Nebraska und South Carolina prüfen ebenfalls ein Verbot von Fluorid. Portland, Oregon, hat bereits 1956 für ein Verbot von Fluorid gestimmt. Und in den letzten sechs Jahren haben laut Angaben der Associated Press mindestens 734 Wasserversorgungssysteme die Fluoridierung ihres Wassers eingestellt.

Die Food and Drug Administration, die zum HHS gehört, gab diese Woche bekannt, dass sie damit beginnt, fluoridhaltige Nahrungsergänzungsmittel für Kinder aus den Regalen zu entfernen . „Die Einstellung der Verwendung von fluoridhaltigen Nahrungsergänzungsmitteln ist längst überfällig“, sagte Kennedy in einer Pressemitteilung.

Experten warnen vor drastischen Folgen für die Zahngesundheit

Fluorid ist ein natürlich vorkommendes Mineral, das einen dramatischen Erfolg bei der Verbesserung der Zahngesundheit der Amerikaner erzielt hat. Im Jahr 1999 bezeichnete die CDC die Fluoridierung des Trinkwassers als eine der zehn größten Errungenschaften des 20. Jahrhunderts im Bereich der öffentlichen Gesundheit. Grand Rapids, Michigan, war die erste Stadt in den USA, die 1945 ihr Trinkwasser fluoridierte. Die Ergebnisse dieses Experiments waren ein großer Durchbruch. Zum ersten Mal war Karies für die Mehrheit der Menschen eine vermeidbare Krankheit. Bundesbeamte befürworteten die Fluoridierung im Jahr 1950.

Kürzungen durch Elon Musks sogenanntes Ministerium für Regierungseffizienz führten zur Abschaffung der Abteilung für Mundgesundheit der CDC, die Richtlinien zur Fluoridierung herausgab.

Auch lokale Regierungen erwägen ein Verbot von Fluorid. In Florida erwog der Miami-Dade County eine solche Resolution. Die jedoch von Bürgermeisterin Daniella Levine Cava abgelehnt wurde.

Politischer Druck auch auf lokaler Ebene

„Die Fluoridierung des Trinkwassers ist eine sichere, wirksame und effiziente Methode zur Erhaltung der Zahngesundheit in unserem County. Und ihre Einstellung könnte langfristige gesundheitliche Folgen haben. Insbesondere für unsere am stärksten gefährdeten Familien“, erklärte Levine Cava in einer Stellungnahme. Die Kommissare stimmten dafür, ihr Veto zu überstimmen.

Kennedy sagte in einem Beitrag vom November auf X , dass Trump darauf drängen werde, Fluorid aus dem Trinkwasser zu entfernen. Was bisher noch nicht geschehen ist. „Am 20. Januar wird das Weiße Haus unter Trump allen Wasserversorgungsunternehmen in den USA empfehlen, Fluorid aus dem öffentlichen Trinkwasser zu entfernen“, schrieb er. „Fluorid ist ein Industrieabfall. Der mit Arthritis, Knochenbrüchen, Knochenkrebs, IQ-Verlust, neurologischen Entwicklungsstörungen und Schilddrüsenerkrankungen in Verbindung gebracht wird.“

Fluorid kann ein Nebenprodukt von Industrieabfällen sein. Aber das ist nicht seine Hauptdefinition. Es kommt „natürlich in fast allen Böden und Gewässern sowie in vielen Gesteinen vor“, so die CDC . Übermäßige Mengen an Fluorid stehen im Zusammenhang mit Skelettfluorose, einer Knochenkrankheit. Fluoridkonzentrationen, die weit über denen im Trinkwasser liegen, wurden mit einer Schilddrüsenunterfunktion in Verbindung gebracht.

Kein Zusammenhang mit vermindertem IQ

Im vergangenen Jahr verfügte ein Bundesrichter, dass die EPA strengere Vorschriften für Fluorid im Trinkwasser erlassen muss, da höhere Fluoridkonzentrationen ein Risiko für Kinder darstellen könnten.

Ein Bericht des Gesundheitsministeriums kam Anfang letzten Jahres „mit mäßiger Sicherheit“ zu dem Ergebnis, dass Fluoridkonzentrationen, die doppelt so hoch sind wie die empfohlenen Grenzwerte, mit einem niedrigeren IQ bei Kindern in Verbindung stehen.

Kennedys Plan, die CDC einseitig anzuweisen, die Fluoridierung nicht mehr zu empfehlen, ist laut Experten unorthodox.