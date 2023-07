Rita Ora im ROLLING-STONE-Interview

Am 14. Juli ist das neue Album „You & I“ von Rita Ora erschienen. Es ist das dritte Studioalbum der britischen Sängerin und folgt auf „Phoenix“ aus dem Jahr 2018 sowie ihrem Debüt „Ora“ von 2012. Wir haben sie im Soho House in Berlin getroffen, um mit ihr über ihre Inspiration, die Neunziger, und ihre Zusammenarbeit mit ihrem Ehemann Taika Waititi zu sprechen.

Am 26. November 1990 wurde Rita Sahatçiu Ora im jugoslawischen Priština, im heutigen Kosovo, geboren. Im gleichen Jahr kam sie mit ihren Eltern und ihren zwei Geschwistern nach Großbritannien, wo sich die Familie schließlich in London niederließ. Rita kam bereits früh in ihrem Leben mit Musik in Kontakt. Als Jugendliche besuchte sie die Theaterschule und wurde schließlich im Alter von 14 Jahren vom schwedischen Musikproduzenten und Songwriter Martin Terefe entdeckt, der bereits mit Musikgrößen wie Mary J. Blige zusammengearbeitet hat.

2009 unterzeichnete sie ihren ersten Plattenvertrag bei Jay-Zs Label Roc Nation. Es folgten das erste Studioalbum „Ora“ und zahlreiche Kooperationen mit Künstler:innen wie Iggy Azalea, Drake und Chris Brown. 2018 erschien dann das zweite Werk „Phoenix“. Auch hier arbeitete sie gemeinsam mit Stars wie Ed Sheeran und Avicii zusammen, letzter verstarb im gleichen Jahr im Alter von nur 29 Jahren. Nebenbei stand die 32-Jährige als Schauspielerin vor der Kamera und wirkte als Nebendarstellerin in Filmen wie „Fifty Shades of Grey“ und „Fast & Furious 6“ mit.

Im Juli erschien das nunmehr dritte Studioalbum der britischen Allround-Künstlerin. „You & I“ ist sehr viel persönlicher und näher an ihrem Leben angesiedelt als die Vorgänger. Während es inhaltlich vor allem um die verschiedenen Stationen ihrer Beziehung geht (und auch um ihre Beziehungen zu anderen geliebten Menschen), holte sie sich als Executive Producer Oak Felder an die Seite, der zuvor bereits mit Ariana Grande, Nicki Minaj, Alicia Keys und Usher gearbeitet hat.

Als Inspiration für das neue Album diente vor allem ihr Partner, der neuseeländische Filmregisseur und Oscar-Preisträger Taika Waititi, mit dem Ora seit gut einem Jahr verheiratet ist. Gemeinsam leben die beiden in Neuseeland. Waititi führte Regie bei Rita Oras Musikvideo zu „Don’t Think Twice“, welches im Juni 2023 erschien. Zuvor veröffentlichte die britische Sängerin im April ihre Single „Praising You“, eine Coverversion von Fatboy Slims 90er-Hit „Praise You“.

Seht hier das Musikvideo zu „Don’t Think Twice“

Tracklist zu Rita Oras Album „You & I“

1. Don’t Think Twice

2. You Only Love Me

3. Praising You (feat. Fatboy Slim)

4. Unfeel It

5. Waiting For You

6. You & I

7. That Girl

8. Shape Of Me

9. Look At Me Now

10. Girl In The Mirror

11. Notting Hill

12. I Don’t Wanna Be Your Friend