The Cure engagieren sich für wohltätige Zwecke: Für einen Charity Livestream bot Robert Smith drei Songs aus „Seventeen Seconds“ live dar.

The-Cure-Frontmann Robert Smith bestätigte erst kürzlich, dass sich nun nach 12 Jahren langem Warten das nächste und wahrscheinlich letzte The-Cure-Album in der finalen Produktionsphase befindet. Neben der Arbeit am neuen Material findet Smith zum Glück ebenfalls Zeit sich wohltätiger Zwecke zu widmen. Smiths barfüßige Soloperformance im Heimstudio So unterstützte Smith am Samstag den vom Cosmic Shambles Network ausgestrahlten 24-Stündigen-Wohltätigkeits-Livestream „Nine Lessons and Carols for Curios People“. Mit einem bündigen Set aus 3 Songs des 1980er Albums „Seventeen Seconds“, welches „In Your House“, „M“ und „Play for Today“ beinhaltete und in diesem Jahr 40 Jahre alt wird, beteiligte sich Smith an…