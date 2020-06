Rock am Ring/Rock im Park 2021: Neue Bandwelle mit Korn und Weezer

auch interessant



Nach der coronabedingten Absage der Jubiläumsausgaben von Rock am Ring und Rock im Park in diesem Jahr gibt es nun weitere Bestätigungen, welche Bands und Musiker vom 11. bis 13. Juni 2021 am Nürburgring und in Nürnberg auftreten werden.

Billy Talent, Broilers, Korn, Fall Out Boy, Deftones, The Offspring, Rea Garvey, Airbourne, Weezer, Bilderbuch, NF, Alan Walker, Powerwolf, Trettmann, Royal Republic, The Distillers und SSIO werden mit dabei sein.

Zuvor wurden bereits System Of A Down, Green Day und Volbeat, Headliner, die eigentlich für 2020 eingeplant waren, für das kommende Jahr gebucht.

Der Tickettausch für Rock am Ring und Rock im Park ist noch bis zum 30. Juni 2020 möglich. Inhaber der Weekend Festival- und Tagestickets sowie Camping- und Parktickets können sich unkompliziert über eine Online-Plattform den Umtausch für 2021 bestätigen lassen.

Ab 15 Juli startet für alle Karteninhaber, die ihr Ticket nicht tauschen wollen, die Ticketpreisrückerstattung.

Rock am Ring/Rock im Park 2021 – bisher bestätigte Acts

Airbourne

Alan Walker

Bilderbuch

Billy Talent

Broilers

Deftones

Fall Out Boy

Green Day

Korn

NF

Powerwolf

Rea Garvey

Royal Republic

SSIO

System Of A Down

The Distillers

The Offspring

Trettmann

Volbeat