ROLLING STONE im Dezember 2018 – Titelthema: Mark Knopfler und Dire Straits

Die Inhalte der Dezember-Ausgabe

Sultan des Swing: Mark Knopfler

Mit den Dire Straits und solo verkauft Mark Knopfler Hundertmillionen von Alben – aber auf der Straße erkennt ihn keiner. Zeit, den großen Gitarristen 40 Jahre nach „Sultans Of Swing“ ausführlich zu würdigen – mit einem Studiobesuch und einer Zeitreise durch seine wichtigsten Songs

Von Robert Rotifer

Rock der Zukunft: Muse

Keine Angst vor großem Pathos und übergroßen Sounds. Muse haben sich von Soundtracks zu Science- Fiction-Filmen inspirieren lassen – am Mischpult saß R&B-Produzent Timbaland. Ein Treffen in London

Von Jörn Schlüter

Das große Serien-Special

Sind deutsche Serien heute so gut wie amerikanische? Wir stellen die zehn vor, die Sie nicht verpassen dürfen – von „Dogs Of Berlin“ bis zum Remake von „Das Boot“. Unser großes Special auf 16 Seiten. Kuratiert von Birgit Fuß

The Good, The Bad & The Queen

Mit seiner Drittband dokumentiert Damon Albarn die Entfremdung vom eigenen Land

Von Robert Rotifer

„Du kannst nichts aufheben“: Herbert Grönemeyer

Auf seinem neuen Album verbindet er seine Befindlichkeit mit dem großen Ganzen. Sie leben in Ihrem Gefühl, Herbert Grönemeyer?„Ja,wo sonst?“ Das ROLLING-STONE-Interview

Von Arne Willander

Spider-Man kehrt zurück!

Der Übersuperheld taucht jetzt in vielfacher Ausführung wieder auf

Von Patrick Heidmann

The Mix

Mumford & Sons

Die Briten sehen sich in kreativer Bestform – und bedienen den Mainstream

Von Max Gösche

Q&A: Brendan Perry

Der Kopf von Dead Can Dance über Dionysos, Dystopien und seine musikalische Weltreise

Von Jörn Schlüter

HISTORY: „Beggars Banquet“

Vor 50 Jahren kehrten die Rolling Stones zu ihren Wurzeln zurück

Von Maik Brüggemeyer

PLUS

LP, Howie Lee, Frank Schätzing, Laibach, The 1975, Dan Mangan, Weihnachtsalben und mehr

Reviews

Musik

Neues von Jeff Tweedy und 89 weitere Rezensionen

RS-GUIDE

RandyNewman

Arne Willander über die Alben des amerikanischen Songwriter-Genies

Film & Literatur

„ColdWar“ und 17 weitere Rezensionen

