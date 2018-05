ROCK & ROLL

Von Nathaniel Rateliff bis Ry Cooder

Storys und Interviews: Daniel Blumberg, Get Well Soon, ABBA, Nick Bärtsch, Fleetwood Mac, George Saunders, Dunja Hayali u. a.

Comeback des Jahres: The Last Poets

Sie gelten als Urväter des HipHop. Mosi Reeves spricht mit den New Yorkern über ihr neues Album, Prince, Politik und Drogen

FEATURES

The Rolling Stones: Live und ohne Filter

Die Rolling Stones sind wieder auf Europa-Tournee. Im Vorfeld spricht Neil McCormick mit Keith Richards über Nüchternheit, die Beatles, den Tod und ein neues Album. Wolfgang Doebeling beschäftigt sich mit der besten Live-Band auf diesem Planeten – und erzählt, wie sie dazu wurde. Plus: Alle 25 Live-Alben besternt!

Arctic Monkeys: Neue Höhenflüge

Nach fünf Jahren kehrt eine der besten britischen Bands zurück – mit schwüler, schwingender Rock-Ästhetik. Jan Jekal besucht Sänger und Songschreiber Alex Turner in seiner Wahlheimat Los Angeles

Roger Daltrey: Alter Klassenkämpfer

Weshalb er auf seinem neuen Soloalbum noch einmal den Blues singt und warum er den Brexit begrüßt, erklärt der The-Who-Sänger im ziemlich bissigen Interview mit Robert Rotifer

Wladimir Kaminer über die WM 2018

Bestsellerautor Wladimir Kaminer schreibt exklusiv über die Fußball-Weltmeisterschaft, die am 14. Juni in Russland beginnt. Dort interessiert sich niemand sonderlich für diesen Sport – außer Putin

Neko Case: Königin des Chaos

Ein Feuer zerstörte ihr Haus, doch die US-Songschreiberin kämpft weiter – und schreibt Songs mit Beth Ditto und Mark Lanegan. Markus Schneider verrät sie ein paar ihrer Obsessionen

RS-Reportage: Mission besseres Leben

Sie arbeiten im Musikgeschäft, werden darum beneidet. Und doch gibt es Künstler, Promoter, Manager, die ihren Traumberuf zurückstellen oder ganz aufgeben, um noch einmal neu anzufangen. Birgit Fuß trifft fünf Menschen, die beschlossen haben, anderen zu helfen

Jeff Lynne: Mein Leben in 15 Songs

Der Mann hinter ELO erzählt Andy Greene, warum er sich so gern im Studio verkriecht – und welche Werke ihm am meisten bedeuten

REVIEWS

Neue Alben, Reissues & Konzerte

Lily Allen: „No Shame“, Lake Street Dive, Damien Jurado, Father

John Misty, Natalie Prass, Ghost, Snow Patrol, Bruce Springsteen, Love, Suede, Eurythmics, Donaufestival, Andrra und mehr

Kino, DVDs & Bücher

„In den Gängen“, „Am Strand“, „Auf der Suche nach Oum Kulthum“, „Aus dem Nichts“, „Die dunkelste Stunde“, „The Disaster Artist“,

„Britannia“, Ralf Rothmann, David Schalko, Matt Ruff und mehr

ROLLING STONE im Juni 2018: Keith Richards im Interview + großes Stones-Live-Special 1 von 8

2 von 8

3 von 8

4 von 8

5 von 8

6 von 8

7 von 8

8 von 8 Previous Image Next Image

Die App-Inhalte

Für die digitale Ausgabe wurden sämtliche Print-Inhalte für das Lesen auf mobilen Endgeräten optimiert. Die ROLLING STONE App bietet zudem in jeder Ausgabe zusätzliche Inhalte wie Audio-Interviews, Trailer und Hörproben zu den aktuellen Neuerscheinungen.

Einen Tag bevor die Print-Ausgabe am Kiosk liegt ist sie bereits in Apples Appstore und Googles Playstore erhältlich. Der digitale ROLLING STONE erscheint immer zwei Tage vor dem Print-Heft und kostet 4,99€ im Einzelverkauf und nur 2,99€ pro Ausgabe im Jahresabo.

ROLLING STONE im Juni 2018: Keith Richards im Interview + großes Stones-Live-Special 1 von 6

2 von 6

3 von 6

4 von 6

5 von 6

6 von 6 Previous Image Next Image

Gleich downloaden, testen und sparen:

iOS-Version: http://bit.ly/rsitunes

Android-Version: http://bit.ly/rsandroid