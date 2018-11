ROLLING STONE Park live: Wellness und Rock-Action

Wann spielt wer – und wo? Wir veröffentlichen die Timetables von ROLLING STONE Weekender und ROLLING STONE Park. Leider gibt es auch drei Absagen für das Zwillingsfestival – dafür gibt es drei neue Acts, darunter Element of Crime als Headliner.

Keine vier Wochen mehr, dann beginnt der ROLLING STONE WEEKENDER: Am 9. und 10. November ist es soweit. Nur sieben Tage später steht dann die Premiere als Zwillingsfestival an: Im Europapark Rust öffnet der ROLLING STONE Park erstmals seine Pforten. Veranstalter FKP Scorpio Konzertproduktionen und ROLLING STONE vermelden jetzt drei Programmänderungen sowie drei zusätzliche Programmpunkte, die sich sowohl auf den „Weekender“, als auch den „Park“ beziehen. Leider müssen Ryan Adams, The Courtneys und Ben Watt ihre Auftritte aus zum Zeitpunkt der Bestätigung unvorhersehbaren Gründen wieder absagen. Aber es gibt ebenbürtigen Ersatz: Element of Crime anstelle von Ryan Adams, Alligator wird…