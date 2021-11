ROLLING STONE präsentiert: Greta Van Fleet live 2022

Foto: Live Nation. All rights reserved.

Nach knapp drei Jahren Pause sind die vier Musiker aus dem US-Bundesstaat Michigan in diesem Jahr zurück mit einem neuen Album.

„The Battle At Garden’s Gate“ wurde von Greg Kurstin produziert. Der US-amerikanische Produzent und Songschreiber arbeitete zuvor bereits mit einer Reihe von Stars zusammen. Darunter Paul McCartney, die Foo Fighters, Take That, Sia, Céline Dion, Kendrick Lamar oder auch Adele.

Auf „The Battle At Garden’s Gate“ verarbeiten die Musiker die drei vergangenen und für sie sehr turbulenten Bandjahre. Die Brüder Joshua, Jacob und Samuel Kiszka plus Schlagzeuger Daniel Wagner erhielten 2019 eine Grammy-Auszeichnung für ihre EP „From the Fires“ und galten als „neue Hoffnung des Rock“.

Über diese Zeit sagte Daniel Wagner zuletzt: „Wir wurden in diese riesige Welt hinausgeworfen und zunächst war dies ein Kulturschock. Aber als wir anfingen viel zu reisen, neue und unterschiedliche Menschen und Kulturen kennenlernten, änderte sich unsere Definition von ’normal‘.“

2022 stellen Greta Van Fleet ihre neuen Songs auch live in Deutschland vor, präsentiert von ROLLING STONE.

Greta Van Fleet live 2022